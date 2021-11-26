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「我腦裡沒有核食」 泉裕泰：福島食材受世界各地的認可

聯合報 / 記者張加／即時報導
政務委員唐鳳（中）與日本駐台代表泉裕泰（右）今出席「福島前進節」活動。記者張加／攝影
政務委員唐鳳（中）與日本駐台代表泉裕泰（右）今出席「福島前進節」活動。記者張加／攝影

政務委員唐鳳與日本駐台代表泉裕泰今出席「福島前進節」活動，泉裕泰致詞指出，東日本大地震以來經過十年，符合嚴格標準的福島食材，受到世界各地的認可；大多數國家或地區已取消對福島等縣食品的進口管制，這些都是世界各地信賴福島縣民努力的證明。

媒體會後詢問，是否希望與台灣儘速談判開放福島食品？泉裕泰回應，「關於這個談判，我現在不說，你們馬上就要公投。」

泉裕泰接著表示，今天的訊息非常明確，就是「福島前進」，現在的福島跟十年前不一樣；關於食品的問題，就是台灣政府所說，按照科學、國際標準來判斷。

另有記者提出，台灣部分人士將福島食品稱為核食，他是否想要解釋？泉裕泰則說，「我腦子裡沒有核食」。

唐鳳也被問及政府對開放福島食品的態度，他並未正面回應福島食品，而是指出，最關鍵的是大家記得十年前的新聞報導（指福島核能電廠事故），還是現在？因為疫情關係，民眾赴福島「更新腦裡情況」的機會變少，疫情緩和下來，實際到當地是最有幫助的。

此外，唐鳳與駐美代表蕭美琴將參與美國總統拜登下月召開的線上民主峰會，唐鳳在會後受訪時表示，他將談論透明治理、人權，以及他在政院負責的一些項目，如開放政府、社會創新等。

至於他是否將在民主峰會提及中國大陸打壓台灣，唐鳳則說，峰會主要是已經實現民主的夥伴，一起分享推進民主的經驗，他相信這不會是最後一屆，「至於日前還沒有受邀的」，只要他們願意落實民主，有心實踐民主，未來還是有同台機會。

福島 唐鳳

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