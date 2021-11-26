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影／汐東線明年不可能動工 侯友宜：交長承諾盡快核定

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜（由左至右）、交通部長王國材、基隆市長林右昌同框出席金安獎。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（由左至右）、交通部長王國材、基隆市長林右昌同框出席金安獎。記者江婉儀／攝影

交通部長王國材今天表示，捷運汐東線明年要動工「不太可能」，被問及是否擔憂變成空頭支票，新北市長侯友宜表示，汐東線他已跟王國材溝通過，汐止市民等了20年，在去年就有共識要快速核定，現在已在交通部審核，剛剛也再次溝通，王國材說一定會優先核定汐東線，讓汐東線先動工。

台北市長柯文哲再拋出汐東線要東延計畫，侯友宜表示，王國材跟柯文哲今天協調東環段，但東環段是汐東線核定後，下一個階段才會做，這也是去年跟前交通部長林佳龍、王國材協調下大家既有的共識，原有的機場跟銜接站口跟路線都有預留，所以東環段不會影響到汐東線。

侯友宜說，王國材也一而再、再而三給他保證，會快速的核定汐東線，他有信心，因為今日王還在問他汐東線在交通部，大家的狀況如何，他說就等待部長快速的核定。

至於柯文哲說汐東線到東湖站的要隔280公尺，是否在設計上有些問題，侯友宜表示，當時的整個規劃是以汐民線為主軸，後續會銜接東環段，這個部分是下一個階段的事情，目前汐東線還是按照原有的規定先走，也期待東環段在下個階段，在大家努力下，看到東環段未來有機會快速核定來銜接。

新北市長侯友宜（由左至右）、交通部長王國材、基隆市長林右昌同框出席金安獎。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（由左至右）、交通部長王國材、基隆市長林右昌同框出席金安獎。記者江婉儀／攝影
交通部長王國材今天表示，捷運汐東線明年要動工「不太可能」，被問及是否擔憂變成空頭支票，新北市長侯友宜表示，剛剛也再次溝通，王國材說一定會優先核定汐東線，讓汐東線先動工。記者江婉儀／攝影
交通部長王國材今天表示，捷運汐東線明年要動工「不太可能」，被問及是否擔憂變成空頭支票，新北市長侯友宜表示，剛剛也再次溝通，王國材說一定會優先核定汐東線，讓汐東線先動工。記者江婉儀／攝影

王國材 交通部長 侯友宜

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