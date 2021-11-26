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王國材：汐東線明年動工「很勉強」、延伸是下一階段事

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長王國材接受媒體聯訪。記者曹悅華／攝影
交通部長王國材接受媒體聯訪。記者曹悅華／攝影

基隆捷運爭議不休，交通部長王國材與台北市長柯文哲今天終於會面討論路線，會中取得共識，基捷的汐東線將延伸到北捷環狀線東環段。不過王國材稍早受訪時也表示，汐東線明年動工「很勉強」，延伸「是下一階段的事」，要在第二階段做。

王國材今天下午出席金安獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。面對媒體詢問，跟柯文哲談完後，東延的話汐東線是否要重新規畫？他說，過去基捷在新北跟基隆都沒問題，拜訪柯市長大致把路線定下來，現在汐東線是東湖到汐止區公所，下一段是下一階段，接到東環線，還在做相關規畫，留下未來延伸空間。

他強調，東湖站一定會停，跟文湖線銜接，裡面整個位置要280公尺，繼續往環狀線延，有整合效益，但應該在第二階段做，因為汐東線已經在綜合規畫送審階段。

那麼東湖站會共構延伸到東環段？王國材說，基隆捷運主要是用板南線延伸，第一個南港展覽館站共構，可以接文湖線，再來到南港站，跟高鐵、台鐵共站。他說，如果走主線，基隆捷運沒問題，支線就是往汐東縣，目前到東湖，下一階段考慮延伸環狀線東環段。

至於汐東線有沒有可能在明年動工？王國材說，汐東線動工，初步可能不是那麼容易（指明年動工），很勉強，要細設又要發包，目前在綜規審查階段。重要是基隆捷運跟汐東段完全整合，目前整個路網架構，下一階段跟環狀線的整合，大致都得到共識，下階段用這共識有細的討論，八堵轉運怎麼設站，是要共站還是同月台轉乘，都是接下來要討論的。

媒體追問是否以東湖站作為轉乘？王國材說，對。但他說，現在做到八堵，會有台鐵跟基捷轉乘。文湖線以東湖做為跟南港展覽館的轉乘，南港站也可以跟板南線完成轉乘。

那市府意思是東環變轉乘？王國材強調，現階段做到東湖站，轉文湖線可以在南港展覽館轉。

針對經費部分，王國材說，按照補助辦法，中央跟地方按照財務分擔能力分擔。

基隆捷運 王國材

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