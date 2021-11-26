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王國材柯文哲基捷共識 林右昌開心：柳暗花明撥雲見日

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
王國材與柯文哲有共識，林右昌開心：柳暗花明撥雲見日。記者游明煌／攝影
王國材與柯文哲有共識，林右昌開心：柳暗花明撥雲見日。記者游明煌／攝影

今天交通部長王國材與台北市長柯文哲會面達成共識，要將汐止東湖線延伸到捷運東環段。基隆市長林右昌回應說，他非常開心，就像柳暗花明、撥雲見日，鐵道局要協調北北基三縣市，有很多辛苦和委曲，只要結果是好的，過去有一些誤會，透過溝通和對談達成共識；至於八堵到基隆端怎麼走？林右昌說，把南港到八堵這一段定下來，接下來，八堵到基隆端有各種的方案，鐵道局把問題釐清後，就可往下一階段來進行。

「我非常的開心」林右昌今天下午參加頒獎活動，上台是滿是笑容，因為基隆捷運今天交通部長王國材和台北市長柯文哲有了共識，他非常的開心。

林右昌受訪時說，他從媒體上看到，早上的結果他覺得很好，就像柳暗花明、撥雲見日。基隆捷運他一直強調，對北北基桃大台北首都圈的都會機能有很大貢獻，並間接解決內湖塞車的問題。

林右昌表示，很高興今天有這樣的成果，城市之間能夠合作，讓國家的建設和城市的進步快速往前走，正面而積極，希望接下來大家一起合作，一起加油。鐵道局非常辛苦，要協調北北基三縣市，有很多辛苦委曲，只要結果是好的，過去有一些誤會，今天透過溝通和對談達成共識，是很令人高興的一件事。

汐止東湖線延伸到捷運東環段，會不會擔心期程再往後延？林右昌認為不會，他說，基隆捷運已完成整合，整合民生汐止線東段，即汐東線，原本的民生汐止線可以另外再做處理。整個路網的連結，基本上這是需要的，他過去一直在提，基隆捷運汐東線未來進一步延伸到內湖，甚至和環東線整合起來，會讓基隆捷運效益更高，服務的範圍更大，基隆捷運會銜接上三鐵共構的高鐵站南港車站，也可接到文湖線、環東線，就可直接到內湖，未來就不用受到塞車之苦，一舉多得，期程應不會有影響。

至於交通部規畫在第二階段進行的的八堵到基隆間怎麼走？林右昌說，原本大家的共識就是分兩階段來推動，把南港到八堵這一段定下來，接下來，八堵到基隆端有各種的方案，鐵道局把問題釐清後，就可往下一階段來進行。

王國材與柯文哲有共識，林右昌開心：柳暗花明撥雲見日。記者游明煌／攝影
王國材與柯文哲有共識，林右昌開心：柳暗花明撥雲見日。記者游明煌／攝影

基隆捷運 林右昌 王國材 柯文哲

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