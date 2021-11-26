立院通過 台灣與貝里斯經濟合作協定

立法院26日通過「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」；外交部報告指出，協定生效後，將有助兩國強化合作，且貝里斯為「加勒比海共同體」成員，我國廠商可利用貝國為樞紐，並利用享有相關優惠關稅的優勢。

外交部月初提供給立院外交及國防委員會的報告指出，貝里斯是我國在中美洲及加勒比海地區重要盟邦，此協定生效實施後，將有助推動雙邊貿易、投資、關務、技術及人才培育等領域的互助及合作。

外交部表示，貝國為「加勒比海共同體」（CARICOM）成員，該組織15個成員國之間有優惠性關稅安排，與歐盟、加拿大、哥倫比亞等也簽有貿易協定；另美國、加拿大、日本等國給予貝國普遍優惠制度（GSP）待遇，我國廠商可利用貝國為樞紐，開拓與上述國家及加勒比海地區的市場，並利用享有相關優惠關稅的優勢，推廣我國優良產品。

外交部並說，對貝國而言，也可利用我國為跳板，開拓亞洲市場，拓展廣大商機。

據經濟部報告所寫台貝經濟合作協定內容，我方給予貝方199項產品包括牛肉、豬肉、雞肉、魚、 龍蝦、蔬菜、酪梨、柑橘汁、天然蜜、塑膠餐具、木製合板、鋁製門等降稅待遇；蔗糖則在3.5萬公噸配額內免稅（其中精糖不超過1萬公噸）。

另貝國牛肉及豬肉等農牧產品必須符合我國相關規定始可進口，我方將以保障國民健康安全為最優先原則。

經濟部指出，貝方給予我方33項工業產品包括澱粉製品、機踏車輪胎、紡織品、鋼品、金屬扳手、工具機、汽機車零件、水上運動用品等降稅待遇。另，此協定並包括原產地規則、關務合作及貿易便捷化、投資促進、爭端解決、貿易救濟等章節。