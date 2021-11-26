美訪團：對台承諾堅若磐石 相信美國官員訪台將成常態

蔡英文總統今天在總統府接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野訪問團。高野表示，在蔡總統領導執政下，台美關係是這十幾年來最穩健的，相信未來美國官員訪台會變成常態。

高野指出，這次來到台灣，是要提醒夥伴和盟友，美國對自由印太區域的承諾和責任是前所未有的強健，台灣不但是世界楷模，應對疫情的優秀表現也應獲得讚賞。

高野說，台灣不但捐贈非常多的醫療設備給美國，同時對邦交和國際也非常慷慨，世界已經聽到台灣的聲音，台灣不但可以幫忙，而且正在幫忙。

高野表示，台美不斷合作，共同面對疫情，也促進貿易和投資關係，來促進共同經濟繁榮，還一同面對氣候變遷，並在區域和全球倡導透明、人權、法治等價值，美方對台灣的承諾不但堅若磐石，而且不斷深化。高野指出，台灣不但是成功的民主故事、可靠夥伴，更是世界上一股良善力量，非常高興看到台美友誼和信任開花結果。

美國訪問團一行共17人，今天上午先後拜訪了退輔會、總統府，下午行程則預計將轉往國防部。