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接東環段會不會也是騙局？柯文哲：不會啦！馬上補件

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加士林官邸菊展時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加士林官邸菊展時受訪。記者楊正海／攝影

交通部長王國材今天上午前往台北市政府見市長柯文哲，雙方針對基捷爭議會談約50分鐘，做出共識，認為基捷的汐東線，須延伸到北捷環狀線東環段，才有效果。媒體上午再問柯，接東環環評闖關失敗，會不會到頭來也是一場騙局？柯文哲說，不會，會馬上補件，交通建設要做就要有效果，不要為了做而做。

柯文哲上午參加士林官邸菊展，對於上午和王國材會面，心情有沒有比較好？柯文哲說，大部分有共識，他也交代有些要注意，路線要改變，這他同意，路線改變不走台鐵路線，這涉及國土規畫，他說不要為了開工才開工，這涉及國土規畫，都市計畫要重新規畫。

柯說，而且這是跨縣市，如果讓基隆、台北、新北市各自去表述，會出問題，所以行政院要成立專案辦公室，把基隆河谷的國土規畫重新拿出來思考，不要為了開工而開工。

至於汐東線接上東環段，柯文哲說，現在基隆捷運往西走，目前和文湖線的交叉點距離280公尺，轉運效果很差，一定要做到東環，才可以接上捷運線，所以捷運站的設計要做到像忠孝新生站，最理想是做到像中正紀念堂站、東門站，車站的轉乘要非常方便，目前基隆捷運往西，第一個交叉點是在文湖線，兩站相差280公尺，「我就當面跟他講，沒有轉乘效果。」

至於東環段環評闖關失敗，會不會到頭又是一場騙局？柯文哲說，不會，會馬上補件，交通建設還是要做，要有效果 ，不要為了做而做。

媒體追問，這等於東環段做好，才能接軌，經費怎麼算？柯文哲說，就重算，他很清楚捷運那段470億做不起來，現在捷運太貴了，特別這兩年營建物價上漲16%，錢很多但國家資源分配要注意，若要做一定要精確計算財務可償性。

至於基隆捷運與環狀線不同系統，柯文哲說，只是轉接系統，但系統歸系統，只是轉接月台設計要很方便。柯說，「我跟他講，目前看八堵到基隆，台鐵是沒辦法廢掉」，因為基本上基隆港還在，八堵到基隆這段，台鐵不能廢，在這情形下，後面怎麼設計再來討論，「我就說你們就講實話，不要給人民不切實際的期望。」

基隆捷運 柯文哲 王國材 環評

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影／柯文哲出席士林官邸菊展 談汐東線接東環段

基捷達共識！交部支持汐東線接東環段 持續討論台北段

影／柯文哲王國材會談 基捷雙方有共識

柯文哲、王國材見面「心情好」 汐東線接東環段達共識

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