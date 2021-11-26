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「行動時代」辦公室明開幕 時力3立委合體駁分裂傳聞

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量3立委今共同舉行記者會，會後受訪時也一同駁斥分裂傳聞。記者吳亮賢／攝影
時代力量3立委今共同舉行記者會，會後受訪時也一同駁斥分裂傳聞。記者吳亮賢／攝影

時代力量立委王婉諭、邱顯智籌辦「行動時代」辦公室，被解讀為另立黨內論述中心。不過時力黨主席、立委陳椒華今與2人共同舉行記者會，並在會後受訪時駁斥分裂傳聞。陳椒華也強調，成立辦公室加強政策研究，「沒有不好的地方」。

陳椒華表示，時力在中央黨部有政策研究部、智庫、國際中心、組織部、社發中心等部門，黨團也有政策研究部，「邱委員、王委員要針對這部分再加強，沒有不好的地方，我們不接受故意解讀為分裂的說法」。

對於外界解讀，成立行動時代辦公室是因與黨中央公投立場不同，才出現分裂，邱顯智則表示，這是空穴來風的說法，辦公室跟黨的立場相同，沒有什麼不一致的地方，只是希望能夠連結更多社會力，有民間智庫性質，跟公投沒有什麼關係。

他也強調，公投主要的目的是在促進對話，政府有責任對政策提出說明、論述，並促進討論、對話，讓人民做出最後決定。至於珍愛藻礁公投案的立場，他則表示，政府仍未清楚說明為何台北港替代方案不可行，因此認同投下同意票。

公投 時代力量 陳椒華

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