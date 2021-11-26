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重啟核四公投前夕 監院二度示警:絕對危險可能面對核災

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
重啟核四公投前夕，監院第二度示警核安問題。記者蔡晉宇／攝影
重啟核四公投前夕，監院第二度示警核安問題。記者蔡晉宇／攝影

重啟核四公投案將在下個月投票。監察委員田秋堇、趙永清、林盛豐發布調查報告指出，多年來相關單位以「斷然處置程序」宣稱核能安全，但該程序需仰賴現場工作人員原地死守，是人性嚴酷考驗，且台灣在核電廠周邊8公里設緊急應變計畫區，遠低他國規定範圍，應該重新檢討核災演習、核災損害賠償額度等規定。

監院這份調查報告在今年7月就已完成並在委員會通過，但遲至今天才舉行記者會對外說明。趙永清表示，從地質地理條件來看，根本沒有資格談核四重啟或興建，確實就是危險的；從基礎設計和施工過程角度看，也發現核四已經過期延誤、破損缺件，「核四絕對是危險的，絕對可能面對核災」。趙永清說，對公投無特定立場，但民眾有權知道更充分的相關資訊。

調查報告指出，「災害防救法」規定核災救災與復建總社會成本應涵蓋預防、應變、復原、重建等各階段支出，然而，政府卻僅估算核災發生當下短期損失，忽略長期、間接、無形及跨域等各種可能成本，導致核災危害被低估，建議行政院重新評估盤點。

調查報告表示，今年核安27號演習將核一廠用過燃料池列為災害模擬演練項目，然遍查我國災害防救基本計畫、輻射防救業務計畫及地區災害防救計畫，沒有把它完整列為防救與演練範疇及項目，亦未充分揭露各核電廠用過核燃料安全管理相關數據。

調查報告指出，日本福島核災發生後，原能會於2011年4月要求台電建立「斷然處置程序」以因應全球已越趨劇烈莫測的複合式天災，並於2018年4月間公布該指引，國內權責機關多年來幾乎視此程序為保命符，不斷宣稱台灣核能安全已升級，福島式核災絕不會在台發生；然而，此程序最終成敗關鍵，需賴現場大批工作人員於大難來臨時仍原地死守，此乃人性嚴酷考驗，而相關單位長期皆避而不談，對此監委已另案調查。

田秋堇表示，「非核家園」為我國既定的能源政策，建議由行政院督適時公布相關事項的推動進度，並揭露相關重要資訊，以促進在地社區參與並維護民眾知情權。

福島核災 核四 行政院

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