【專家之眼】《茶金》是抹黑還是洗白國民政府？

公共電視與客委會合製的大戲《茶金》，破天荒地以海陸客語為主要語言，敷演國民政府遷台後，新竹地區客家茶商的故事。公視在宣傳時，特別強調許多演員刻苦學客語及製作單位如何用心。然而，《茶金》播出後，最受熱議的，並非它如何細膩地呈現台灣客家的茶文化，而是第一集演到新台幣的發行，被質疑背離史實。

由於製作單位完成拍攝後，公視授權編劇撰寫同名小說，搶先在播出前出版，眼尖的觀眾發現舊台幣與新台幣的「四萬塊換一塊」在小說裡是國民黨決定的，而電視劇則是由美國拍板定案，質疑沒有「忠於原著」。《茶金》粉專湧入大量留言，有人指責它抹黑國民黨，也有人說它甩鍋給美國是為了洗白國民黨，還有人憤怒地要求重拍。在輿論壓力下，公視很快致歉，並且表示會加註文字說明。

到底公視是承認抹黑了國民黨，還是洗白了國民黨？頗耐人尋味。所謂洗白國民黨，其立論基礎，係認定發行新台幣為暴政。假如對那段歷史毫無概念，純粹看戲的話，會覺得「四萬塊換一塊」帶來了滅頂之災。戲中的大茶商借了大筆錢投資茶廠，卻遇到了新台幣發行。公司內部人心惶惶，債主紛紛上門討債，好像新的貨幣政策就是毒蛇猛獸，害得企業紛紛關門倒閉。台灣銀行門前多人聚集抗議，政府則宣布不准集會遊行。觀眾很容易因此感到義憤填膺：怎麼這些官員如此惡劣，不管老百姓的死活？

人們常以自己的經驗與標準去看待與衡量其他事務，編劇恐怕也不例外。今天的四萬台幣不算小數目，但在嚴重通貨膨脹的光復初期，可能連一碗麵都吃不起。換句話說，劇中大老闆欠了別人幾億，應該以今天的幾萬來理解。戲裡沒有交待這些背景，便會造成男主角被苛政害得傾家蕩產的錯覺。

幣制改革前兩年，發生了二二八事件。通貨膨脹是導致事件發生的重要原因之一，也是民眾的惡夢。過去曾聽老前輩說，為了買一斤米，得扛一大袋的錢，還真是鈔票數到手抽筋。以新幣取代舊幣，扼止了通貨膨脹，穩定了金融秩序，也降低了動亂再次發生的機率，按理應該是項值得肯定的德政。倘若像戲裡演的，由美國人決定，反而等於把功勞拱手讓給了外人。何況當時中美關係不佳，美國政府干涉台灣內政的可能性並不高。

新台幣的發行到底有沒有造成什麼重大傷害？個人不敢置喙，但至少比放任通貨膨脹好吧？銀行存款一下子從四萬變一元，乍看之下好像財產縮水了，可是物價也大體參考比例折算。根據近日網路上多人提供的資料，幣制更動當天，台南縣醫藥公會公告的幼兒內服藥的底價，從舊台幣的八萬元調到新台幣的二元，剛好是四萬比一；基隆市公車票價自舊台幣6000元調為新台幣3毛，算起來漲了兩倍，但可以肯定的是，民眾不必再到處辛苦背錢消費了。

假如有人恐慌，頂多是心理問題吧？要氣到聚眾示威的程度，未免誇大其實了，而且動亂才被鎮壓沒多久，誰敢鬧事？編劇在此又犯了以今釋古的毛病。

其實，《茶金》的重點是台灣客家女子勇於挑戰舊思維，發揮長才、挽救家族企業的故事。第一集的茶廠失火，就足以做為從失敗中站起來的梗，大可不必牽涉太多政治，拿金融改革做文章。既要演「四萬換一元」，就應該像戲裡拍採茶、製茶一樣用心，多做點功課，把前因後果交待清楚，不要以偏概全，誤導觀眾。