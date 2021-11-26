柯文哲、王國材見面「心情好」 汐東線接東環段達共識

基隆捷運爭議不休，台北市長柯文哲屢對基隆捷運開砲，質疑基隆捷運根本就是騙局一場;交通部長王國材日前表示，等柯文哲「心情好一點」後再與他會面，雙方透過辦公室連繫後，王國材今天上午前往台北市政府見柯文哲。雙方會談45分鐘，做出共識，認為基捷的汐東線，須延伸到北捷環狀線東環段，才有效果。

汐東線原規畫最近北捷的轉乘站點是文湖線的東湖站，但兩站的距離約280公尺，不利民眾轉乘，北市府提出希望將汐東線延伸到未來北捷環狀線的東環段。

王國材表示，上午雙方做了很多溝通，初步就是路線共識，柯文哲市長認為汐東線須延伸到北捷東環段，才有效果 ，交通部也支持，整個基捷今天確定方向後，雙方專業的鐵道局和台北市捷運局，會針對細部部分做討論，希望盡速走後續的行政程序。

至於是否最快下個月定案？柯文哲說，專業討論要很久時間，大方向確定，細部的部分，幕僚還要做很多研究。對於機電系統是否一致，柯文哲說，確定會一致。

捷運東環段目前尚未核定，起於環狀線北環段劍南路站後尾軌，接環狀線南環段動物園站。初步規畫路線行經台北市中山、內湖、松山、信義及文山等行政區，與捷運文湖線、松山線、板南線及信義線，並計畫與已核定的環狀線北環段及南環段及已通車的環狀線第一階段路線銜接，提供轉乘服務。

東環段全線採地下方式經敬業三路、沿樂群二路後轉進瑞光路，於瑞光公宅後，西轉進陽光街321巷東側坡地，通過國1後進入舊宗路，經成美橋、南港路至松山新店線松山站(松山車站)，後經松山路行經板南線永春站、沿松德路後轉松德路168巷經興雅國中與博愛國小後，轉至松仁路抵達淡水信義線象山站，再續往南行，路線略平行於信義快速道路，通過國3甲萬芳交流道後穿越景美溪至新光路下方與環狀線南環段動物園站銜接。