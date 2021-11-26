關切後備軍力 美眾議員團今早訪退輔會 稍後將見蔡總統
美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領的跨黨派訪台議員團，今早參訪退輔會，大約9點30分抵達，並未接受訪問。據透露，此行主要針對我國後備軍力提升，以及後備軍力改革進行交流。
據指出，議員訪團稍晚將會見蔡英文總統、拜訪國防部，預計今晚離台。
此團包括高野、民主黨籍眾議員歐瑞德（Colin Allred）、史羅金（Elissa Slotkin）、雅各布斯（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）與國會幕僚總共17人，於25日至26日訪問台灣，在此之前他們訪問了日本與南韓。
梅斯稍早推文表示，訪台的消息傳出後，中國大陸使館要求該團取消行程，但他們沒有；梅斯並說，他們訪問區域的行程具成效且有意義。
不具名民進黨立委透露，美國議員訪問團預計參訪總統府、國防部、退輔會，但沒有拜會立法院及執政黨團的行程。由於此行議員主要為眾議院退伍軍人事務委員會，主要針對我國後備軍力提升，以及後備軍力改革進行交流，預計今晚離開。
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