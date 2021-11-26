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柯文哲、王國材面對面談基捷 汐東線擬接環狀線

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
交通部長王國材與台北市長柯文哲見面談基捷。記者楊正海/攝影。
交通部長王國材與台北市長柯文哲見面談基捷。記者楊正海/攝影。

基隆捷運爭議不休，台北市長柯文哲屢對基隆捷運開砲，質疑基隆捷運根本就是騙局一場；交通部長王國材日前表示，等柯文哲「心情好一點」後再與他會面，雙方透過辦公室連繫後，王國材今天上午前往台北市政府見柯文哲。

基隆捷運爭議，因捷運汐東線力拚要在2022年動工，但銜接的基隆捷運近來屢生爭議，交通部長王國材日前表示汐東線明年有機會動工，但「非常勉強」，之後再度說明，目前汐東線的綜合規畫已送交通部審查，進度比基隆捷運稍快，交通部將優先審查汐東線，並留下所有與基隆捷運銜接的介面。

上午雙方會面除了討論機捷，也討論汐東線與北捷文湖線東湖站銜接的介面。汐東線原規畫最近北捷的轉乘站點是文湖線的東湖站，但兩站的距離約280公尺，不利民眾轉乘。

由於汐東與文湖線的轉乘通道太長，北市府提出希望將汐東線延伸到未來北捷環狀線的東環段，但交通效益、運量、系統後續都還需要研議、檢討。

交通部長王國材與台北市長柯文哲見面談基捷。記者楊正海/攝影。
交通部長王國材與台北市長柯文哲見面談基捷。記者楊正海/攝影。
台北市柯文哲與交通部長王國材上午在市政府會面談基捷。記者曾吉松／攝影
台北市柯文哲與交通部長王國材上午在市政府會面談基捷。記者曾吉松／攝影

基隆捷運 交通部長 王國材 柯文哲

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