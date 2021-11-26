蘇揆內閣「驚句」內閣？ 盤點部會官員網路熱議語錄

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文／葛緯詩

世界各國陸續從疫情中解封，台灣的疫苗覆蓋率也開始提高，生活看似慢慢重回正軌之際，卻緊接著要面對治安、食安、物價通膨等議題，攸關民眾的日常生活，因此受到高度關注。面對各類重大議題與突發狀況，近期不少政府官員輪番拋出令人驚訝的「驚句」回應，不僅掀起網路熱議，也頻頻被網友批評「講X話」，其中，根據「網路口碑蘇揆內閣排行榜」其中幾位名列前茅的內閣官員，政策的推出與執行，恐怕不如「驚句」更令人印象深刻，靠著這些「驚句」引發熱議進而帶動個人網路聲量，而這些官員所說的話，恐怕也會給網友留下負面印象。

「驚句」連發輪流接力? 10月、11月閣員爆「爭議言論」頻率增

透過「網路口碑蘇揆內閣排行榜」調查（2021/08/27~2021/11/24），近3個月蘇揆內閣閣員可說是輪流接力，幾乎每隔幾天就有人的發言被網友做成經典語錄。其中，陳時中回應「脫罩嗨歌」舊影片外流，遭質疑是否帶頭違反當時的防疫政策，陳時中解釋「我唱兩首即離開」創下最高聲量，網路聲量共計7萬3981筆。今年9月底，針對施打高端疫苗無法入境美國的疑慮，陳時中當時表示「世界不是只有美國」，直到最近全球認證高端的國家僅剩4國，為了讓因應近期急需出國的民眾，衛福部政策緊急改變，讓原本注射國產疫苗者「混打、加打」國際認可的疫苗，陳時中還說是「美國政策怪怪的」，被網友砲轟「不提早想辦法因應，只會一直講X話」，創下3萬9821筆高聲量。

進一步來看，內閣閣員的「驚句」在10月、11月明顯增加，幾乎每幾天就有一句，其中又以民生相關議題發言最常引發眾怒。從10月起，主計長朱澤民的「一碗蚵仔麵線二十元」挨批不知民間疾苦；交通部長王國材「高鐵環島不是夢」被說是政客畫大餅的發言；11月經濟部長王美花針對國內通膨危機，推出要在原本價格就屬平價的大賣場「設置平價專區」。近日，面對治安問題頻傳，內政部長徐國勇拋出「球棒實名制」被批是徒增員警工作量；房價居高不下，央行總裁楊金龍跳出來說「買不起房可先租房」被諷刺是「何不食肉糜」的現代翻版，而農委會主委陳吉仲為了萊豬進口公投議題，在網路節目上把豬吃萊劑添加物比喻為「人會吃保健食品」，事後解釋自己用字不夠精準，一連串的熱議、爭議、失言風波，都讓網友忍不住想問，這些主宰民眾生活上大小政策的官員們，到底怎麼了？

（附註：排除蘇貞昌罵藍委「不要臉」，屬罵人吵架，非「驚」句）

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蘇揆內閣聲量排行榜 過半數官員靠「驚句」發言上榜

實際上觀察網路口碑蘇揆內閣排行榜，衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌，雖然也有幾次爭議發言，不過主要還是因為分別帶領台灣防疫、推動國內政策，讓他們兩人的網路聲量特別高。但其他上榜的人，像是陳吉仲、徐國勇、王美花、楊金龍等等，除了還是有一些政策獲得民眾肯定之外，幾乎人人都曾靠著「驚句」拉抬出一波或數波網路聲量，進而名列前茅。面對台灣疫情逐漸解封，大家的生活逐漸回歸正軌，焦點也從防疫重回民生議題，民進黨、執政團隊忙於備戰年底四大公投之前，或許也該想想，如何從根本做起，仔細思考一般民眾最關心的是什麼，把百姓關心的生活大小事努力做好，才不會繼續被貼上只會「講X話」的標籤。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年8月27日至2021年11月24日。