蘇貞昌板橋公投宣講：就問重啟核四 新北市民同不同意

距離12月18日公投越來越近，行政院長蘇貞昌昨天（25日）一連跑兩場公投說明會，先是在北市與副總統賴清德輪番宣講，又趕場赴板橋立委張宏陸舉辦的公投會。蘇說明4項公投內容，認為國民黨沒有辦法了，才想要用公投來亂台灣，不管是重啟核四、還是第三接收站遷移到台北港，「就問新北市民同不同意？」

張宏陸昨天在板橋農村公園舉辦公投說明會，蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、新北市民進黨部主委、議員何博文與王淑慧皆到場宣講。

鄭文燦提及，陪同總統蔡英文前往觀新藻礁、大潭藻礁、大潭電廠視察，中油第三接收站早已蓋了一半，藻礁都還在，代表三接跟藻礁共生，已經成為現在進行式。因此國民黨「四個都同意」是想要用公投綁架台灣，選民用「四個不同意」讓公投案無法過關，有助於讓國民黨清醒過來。

蘇貞昌說，民進黨執政6年的政績，從前總統馬英九執政時間，歷年的決算赤字、到蔡英文上任後轉盈餘才能加薪減稅增幅利，認為國民黨沒有辦法了，才想要用公投來亂台灣，不管是重啟核四、還是第三接收站遷移到台北港，「就問新北市民同不同意？」

蘇貞昌說，當時國民黨要進口牛肉，自己當時說要參考國際標準，所以馬英九才能在2012年進口萊牛，已經吃了九年，也沒問題。我們要做國際貿易，就要遵守國際規範，因此允許進口萊豬，由政府安全把關；這次公投是在決定國家的政策，疾呼四個不同意，讓台灣更有利，別讓國民黨再亂下去。過去選舉是投人，這次是人民作主，做台灣的主人。