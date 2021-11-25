美國會議員再訪台 總統府：展現台美堅實友誼

美國聯邦眾議員訪台。總統府發言人張惇涵今天晚上表示，總統府誠摯歡迎美國聯邦眾議員高野率跨黨派眾議員訪問團，於今明兩天訪問台灣。這是繼9日美國聯邦參議員柯寧率橫跨參眾兩院議員團訪台後，在一個月內，再度有美國國會議員組團來訪，不僅再次展現台美的堅實友誼，也展現美國國會參眾兩院，和跨黨派對深化台美關係的堅定支持。

張惇涵表示，本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，率團的高野眾議員亦為美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席。此次訪團也包括：聯邦眾議員絲拉金、歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲及國會幕僚等共17人。

張惇涵表示，此次訪團多位眾議員皆積極支持台灣的國際參與。像是高野主席及歐瑞德眾議員，即應邀參與今年「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。而歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員，也曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。期盼此次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題能有深度交流，持續深化台美夥伴關係。

張惇涵補充說明，基於台美互信的協調結果，並尊重訪賓意願，後續相關訊息將適時對外說明。

【中央社台北25日電】

美國聯邦眾議員訪團今天晚間搭乘行政專機抵台，總統府發言人張惇涵指出，訪團成員涵蓋民主、共和兩黨眾議員，皆積極支持台灣的國際參與，盼此次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題，能有深度交流。

張惇涵晚間表示，此次率團的高野（Mark Takano,D-CA）眾議員為美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席，訪團成員包括聯邦眾議員絲拉金（ElissaSlotkin, D-MI）、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）與國會幕僚等共17人。

張惇涵表示，此次訪團多位眾議員皆積極支持台灣的國際參與，像是主席高野及眾議員歐瑞德，即應邀參與今年「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。

此外，歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲3位眾議員，也曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。期盼此次台美雙方就台美關係、區域安全等各項重要議題能有深度交流，持續深化台美夥伴關係。

張惇涵指出，基於台美互信的協調結果，並尊重訪賓意願，後續相關訊息將適時對外說明。

外交部晚間發布新聞稿表示，美國訪團抵台，成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，多位團員曾在美國國會投票力挺友台議案；美國國會再度組團來訪，展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持。

外交部說，訪團在台期間將與政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見；由衷感謝訪團對台灣相關議題的鼎力相助，相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。