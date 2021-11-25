美跨黨派眾議員團抵台 將討論美台關係、區域安全

美國聯邦眾議員高野（Mark Takano）等跨黨派眾議員今晚搭乘行政專機抵台，美國在台協會（AIT）表示，此行為國會議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。據了解，美國眾議員團此行將拜訪國防部，也將會見蔡英文總統。

聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野、眾議員史羅金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）、雅各布斯（Sara Jacobs）以及梅斯（Nancy Mace）偕國會幕僚共17人，於11月25日至26日訪問台灣。

外交部今晚發布新聞稿指出，對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎； 美國國會再度組團來訪，展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持。

外交部表示，此次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，其中多位眾議員曾在美國國會投票力挺友台議案，或以連署友我聯名函等方式支持台灣；如高野及歐瑞德今年曾應邀參與「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。另歐瑞德、雅各布斯及梅斯三位眾議員曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。

外交部說，感謝高野、史羅金、歐瑞德、雅各布斯及梅斯對台灣相關議題的鼎力相助，相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。