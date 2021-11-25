王美花遭點名回彰化選縣長 侯友宜盼多給資源造福鄉親

經濟部長王美花的故鄉位於彰化縣，被外界點名可回鄉參選縣長，彰化縣長王惠美強調，王美花若參選，先信也是場良善的競爭，希望大家一起為彰化努力；新北市長侯友宜則盼，王美花能將多點資源給予彰化，大家共同造福彰化鄉親。

王惠美表示，王美花本身是彰化人，對彰化也很照顧，如果王美花參選，相信會是一場很良善的選舉。她還說自己過去擔任立委時就跟王美花很熟了，也很希望有更多人一起為彰化努力。