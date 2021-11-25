王美花遭點名回彰化選縣長 侯友宜盼多給資源造福鄉親
經濟部長王美花的故鄉位於彰化縣，被外界點名可回鄉參選縣長，彰化縣長王惠美強調，王美花若參選，先信也是場良善的競爭，希望大家一起為彰化努力；新北市長侯友宜則盼，王美花能將多點資源給予彰化，大家共同造福彰化鄉親。
王惠美表示，王美花本身是彰化人，對彰化也很照顧，如果王美花參選，相信會是一場很良善的選舉。她還說自己過去擔任立委時就跟王美花很熟了，也很希望有更多人一起為彰化努力。
侯友宜則說，他這幾年看到彰化縣在王惠美的帶領下，以熱情負責的態度做得有聲有色，至於王美花也是彰化人，相信她對於彰化縣也有很多熱情，所以希望這段時間將多點資源給予王惠美，讓王惠美帶領彰化「一步起飛、不得了」，也更期待部長與縣長一起努力造福縣民，才是彰化縣民之福。
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