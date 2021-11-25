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傅崐萁、鍾小平都回來了！同舟計畫迴響熱將延長3個月

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
申請同舟計畫回復黨籍的台北市議員鍾小平，下午陪同黨主席朱立倫出席萬華青山宮活動。記者劉宛琳／攝影
申請同舟計畫回復黨籍的台北市議員鍾小平，下午陪同黨主席朱立倫出席萬華青山宮活動。記者劉宛琳／攝影

國民黨日前推出同舟計畫，失聯、自動退黨與被開除黨籍之黨員，可不經考紀會審核，直接回復黨籍，立委傅崐萁、議員鍾小平也都藉由同舟計畫回黨。國民黨今表示，同舟計畫受到熱烈迴響，目前已有超過3萬人申請入黨或回復黨籍，因此將關措施將延長3個月，但不包含涉及黨紀處分者。

國民黨表示，同舟專案辦理至今，已超過3萬人申請入黨或回復黨籍，達成率300%，其中年輕朋友入黨達1465人，各地方黨部紛紛反映實施期間太短，希望能夠延長同舟計劃的黨費優惠方案，因此將延長3個月，讓更多資深黨員能有更充裕的時程辦理回(恢)復黨籍程序。

國民黨說明，「同舟計畫-萬人回娘家專案」所指的是「歷年欠繳黨費之黨員」交300元即享有黨權；「失聯」或「被註銷」黨員交600元(工本費＋黨費)即享有黨權，再溯計失聯期間的黨齡。

國民黨強調，此次延長3個月施行的黨費優惠「同舟計畫-萬人回娘家專案」，與涉及黨紀處分的「黨員回娘家特別辦法」不同，該特別辦法仍維持原期限，僅施行至111年2月17日止。

同舟計畫 國民黨 傅崐萁

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