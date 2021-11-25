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被稱「市長贏定了」 蔣萬安：不管在哪會把角色扮演好

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委蔣萬安出席萬華青山宮活動（手拿麥克風講話者）。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委蔣萬安出席萬華青山宮活動（手拿麥克風講話者）。記者劉宛琳／攝影

民眾黨立委蔡壁如昨天表示，依照目前民調，「蔣萬安看起來贏定了」。國民黨立委蔣萬安下午出席青山宮活動受訪表示，不管在哪個崗位，他就是把自己的角色扮演好，堅持和民眾站在一起，捍衛人民的權利，以及為下一代來打拼。

蔣萬安說，國人現在最關心的就是第一個是食安，第二是確保人生安全，這部分他會持續努力並監督政府。而現在最重要的就是年底四項公投，他持續在台北是每一個行政區辦街講，會一步一腳印持續來努力。

對於外界評估藻礁通過的不確定性較高，蔣萬安表示，他已規劃下周去桃園考察藻礁，只有實際去考察了解，才能讓民眾深入知道，年底公投要如何做決定。他也說，民間團體發起的公投的確會比較辛苦，但民眾在連署的時候也表達自己的意見並順利過連署門檻，希望不只是立院排考察，政府也能夠拿出更公開透明的數據，能夠讓民眾能在12月18日清楚做一個決定。

對於剛剛青山宮致詞有喊話萬華區選民有需要，他也可以來幫忙，是否提前為台北市長來布局？蔣萬安表示，身為立委，尤其是台北市的立委，服務本來就不分地區，包括其他縣市也是，只要民眾要需要找到他，他都會很願意盡全力幫忙解決問題。

蔣萬安 考察 公投 民眾黨 蔡壁如

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