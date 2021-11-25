獨／一個月內兩次 傳又有美國議員團即將訪台

繼月初美國參、眾議員訪團來台，傳又有美國議員團即將訪問台灣；據了解，美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）將率領跨黨派眾議員團訪台。

據高野日前發布的新聞稿，他自19日起率領跨黨派的國會代表團訪問日本、南韓，在感恩節當天（25日）與駐韓美軍及退伍軍人共進午餐與晚餐。

此團由高野率同為民主黨籍的眾議員阿爾里德（Colin Allred）、史羅金（Elissa Slotkin）、賈克伯斯（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace），以及多位幕僚；議員各為眾院退伍軍人事務委員會、軍事委員會、外交委員會成員。

高野新聞稿未提及台灣行，但據了解，高野一行預計在結束南韓行程後赴台灣。我外交部未證實此消息。

美國軍方刊物「星條旗報」（Stars and Stripes）23日報導指出，高野在日本沖繩談論及中國大陸在區域的挑釁行為；有關台灣，高野說，他希望看到維持現狀，「我們不想看到武力統一」。

高野曾與多位聯邦眾議員聯名致函世界衛生組織理事長，呼籲邀請台灣參與世衛大會，也曾聯名致函時任美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）籲請行政部門支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）；高野今年10月並參加我駐洛杉磯經文處舉行的慶祝中華民國110年國慶餐會。

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）率領參、眾議員團11月9日至11日訪台，柯寧結束行程後向媒體表示，此行出訪印太多個地方，為確保美方能夠對抗中國大陸的過度擴張；台灣之行的目的，是了解美國如何最好地支持台灣發展國防能力，應對兩岸軍力不對等，並討論美台貿易關係。