快訊

【茶金風暴】舊台幣4萬換新台幣1元怎麼來？原來關鍵在美金匯率

高雄城中城大火懲處 觀光局副局長江俊昌降調主秘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／一個月內兩次 傳又有美國議員團即將訪台

聯合報 / 記者張加／即時報導
傳又有美國議員團即將訪問台灣。圖為美國與中華民國國旗。聯合報系資料照片
傳又有美國議員團即將訪問台灣。圖為美國與中華民國國旗。聯合報系資料照片

繼月初美國參、眾議員訪團來台，傳又有美國議員團即將訪問台灣；據了解，美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）將率領跨黨派眾議員團訪台。

據高野日前發布的新聞稿，他自19日起率領跨黨派的國會代表團訪問日本、南韓，在感恩節當天（25日）與駐韓美軍及退伍軍人共進午餐與晚餐。

此團由高野率同為民主黨籍的眾議員阿爾里德（Colin Allred）、史羅金（Elissa Slotkin）、賈克伯斯（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace），以及多位幕僚；議員各為眾院退伍軍人事務委員會、軍事委員會、外交委員會成員。

高野新聞稿未提及台灣行，但據了解，高野一行預計在結束南韓行程後赴台灣。我外交部未證實此消息。

美國軍方刊物「星條旗報」（Stars and Stripes）23日報導指出，高野在日本沖繩談論及中國大陸在區域的挑釁行為；有關台灣，高野說，他希望看到維持現狀，「我們不想看到武力統一」。

高野曾與多位聯邦眾議員聯名致函世界衛生組織理事長，呼籲邀請台灣參與世衛大會，也曾聯名致函時任美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）籲請行政部門支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）；高野今年10月並參加我駐洛杉磯經文處舉行的慶祝中華民國110年國慶餐會。

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）率領參、眾議員團11月9日至11日訪台，柯寧結束行程後向媒體表示，此行出訪印太多個地方，為確保美方能夠對抗中國大陸的過度擴張；台灣之行的目的，是了解美國如何最好地支持台灣發展國防能力，應對兩岸軍力不對等，並討論美台貿易關係。

美國 柯寧

延伸閱讀

美議員團上周訪台 外交部：來訪彰顯對台美關係的重視

美國會訪團返華府 訪台期間拜會總統、外交部等

獨／美參議員訪台團下午赴國防部 聽取共軍威懾台海簡報

美參眾議員搭軍機抵台 神秘行程聚焦「國防」議題

相關新聞

獨／一個月內兩次 傳又有美國議員團即將訪台

繼月初美國參、眾議員訪團來台，傳又有美國議員團即將訪問台灣；據了解，美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark ...

虎豹潭意外未滿15歲罹難童無理賠 父痛批：非常不合理

新北市雙溪區虎豹潭10月16日發生6死溺水意外，其中4名罹難者雖有保險，卻因未滿15歲，無法獲得身故金理賠，罹難者家屬痛...

蔡英文親拆「藻礁炸彈」 環團不領情反批浪費公帑大搞公投大內宣

四大公投12月18日投票，蔡英文總統今親赴桃園，視察藻礁生態及大潭電廠，蔡總統強調，很多環團、學者選擇與政府站在一起，支持三接再外推方案，社會也一起支持環保與國家發展雙贏的方案。蔡總統親拆「藻礁公投炸彈」，但推動藻礁保育的環團不領情，藻礁公投案領銜人潘忠政選在同一時間，與三個在野黨，齊聲批評蔡政府動用行政資源，啟動公投大內宣。

德國新政府挺台國際參與 外交部：盼提升友好合作

對於德國新執政聯盟24日公布聯合執政協議，明文支持台灣國際參與及關注台海穩定和平，外交部表示歡迎與感謝，並期待與德國新政...

宏都拉斯大選 外交部：持續溝通爭取各界支持邦誼

台灣友邦宏都拉斯將舉行總統大選，外電報導，美國國務院官員呼籲宏都拉斯主要總統候選人與台灣維持外交關係。外交部今天表示，將...

蔡總統不參與民主峰會 林濁水：對中國謹小慎微 多麼不辣

美國總統拜登訂於12月9日至10日主持「民主峰會」視訊會議，台灣也受邀參加，但蔡英文總統並親自未出席，而是由政務委員唐鳳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。