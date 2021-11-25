德國新政府挺台國際參與 外交部：盼提升友好合作

對於德國新執政聯盟24日公布聯合執政協議，明文支持台灣國際參與及關注台海穩定和平，外交部表示歡迎與感謝，並期待與德國新政府提升友好合作。

外交部發言人歐江安說，德國新政府的執政重點將聚焦全球公平貿易、亞太安全，以及民主、人權與法治；外交部期待與德國新政府提升友好合作，深化各領域的互惠互利關係，維護台海現狀及國際和平與繁榮。

歐江安指出，德國於9月26日國會大選後，社民黨、綠黨及自民黨進行組閣磋商及談判，歷經近兩個月的政策協調，於11月24日公布聯合執政協議，協議文件經簽署後將為德國新政府未來4年的執政方針；其中協議第七章「德國對歐洲及世界的責任」明文指出，支持台灣參與國際組織，以及唯有在和平及兩岸同意的情形下才能改變台海現況。

歐江安表示，這是德國聯合政府的協議文件，首度明文提到台灣，並且明確支持台灣參與國際組織及維繫台海和平穩定的重要性。

歐江安說，台灣與德國雙邊關係不斷穩健深化，4年多來台德已簽署12項不同領域的合作交流協議；今年7月15日完成「台德航空服務協議」簽署生效，並將開啟直航慕尼黑航線，強化雙邊互動及交流。

駐德代表謝志偉則在臉書表示，德國新政府未來四年的聯合執政恊議終於定案，史無前例地寫進「台灣」，顯示新政府對台海和平的關注，以及對台灣參與國際的支持。

謝志偉說，他尤其要指出，「台灣」前還增加了「民主」，點出台灣與中國之間問題的關鍵不是「統獨之爭」，而是「自由民主與專制獨裁之爭」。

謝志偉並說，「民主與獨裁之爭」那就是「普世價值選擇」的問題，所有和台灣理念相同的國家都可以天經地義地、師出有名地以各種形式和方法捍衛民主，力挺台灣；他作為駐德代表，對德國新政府此舉表達尊敬與謝意。