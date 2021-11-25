蔡英文首度以總統身份視察藻礁 民眾黨：換位置換腦袋

蔡英文總統今上午至桃園視察觀新藻礁生態系、大潭藻礁生態系，這也是她首度以總統身份視察。民眾黨立委張其祿今表示，當年蔡英文喊藻礁永存，如今卻要在藻礁附近蓋三接，恐破壞生態，「政治人物言行要一致，不要回力鏢回到自己身上，讓人覺得換了位置換了腦袋」。

張其祿也批評，蔡英文以總統身分去看藻礁，是拿行政資源做政治動員，為公投做宣傳，前後的說法及解釋，更不合邏輯，有很多矛盾，也未必符合現實。

民眾黨立委高虹安說，經濟部發出的臉書文章，都說完全沒有影響到藻礁，三接沒有蓋在上面，但又說會盡全力保護藻礁，相互矛盾，她也提到，蔡總統這次視察藻礁，與過去珍愛藻礁的態度不同，應說清楚為何態度轉變，三接為何要蓋在這裡？政府是否能保護藻礁？