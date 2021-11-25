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中油睦鄰費宣傳反公投　在野陣營：進化版的國庫通黨庫

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

護藻礁等四項公投年底投票，民進黨政府力推「四個不同意」反制。民間團體上午再爆料，中油以睦鄰公關費預算，要求受補助團體出席行政院長蘇貞昌的公投說明會，背離銓敘部與行政院保訓會明令的行政中立要求。

律師台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，銓敘部去年有函示，公務員在公投應恪守行政中立，不可以動用行政資源或利用職務、職銜支持或反對公投；前年行政院公務員保訓會手冊中主張表態支持或反對公投不妥適。

陳憲政批評，中油近日不僅花錢在媒體登廣告反宣傳公投，還要求受中油補助團體，出席行政院長蘇貞昌公投說明會，標題也宣傳四個不同意，並載明使用中油經費，，背離銓敘部與行政院行政中立要求，政府定遊戲規則不應說一套做一套。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也說，11月17日中油用公帑在平面媒體登廣告，現在還開始要求會員去參加四個不同意的宣傳會，均違反行政中立；政府用公帑宣傳反公投，對推動公投的民間團體不公平。

民眾黨立委蔡壁如批評，中油每年編6至8億元公關睦鄰費，動員接受補助社團幫蘇貞昌公投說明會造勢，「進化版的國庫通黨庫，用政府的錢收買受害者」；執政黨能辦2100場豪華反宣傳，在野陣營只能行腳宣傳，資訊與資源不對等。

國民黨立委林為洲表示，中油是國營事業，董監都是公務人員，之前再加油站貼文宣宣傳公投四個不同意，被國民黨團揭露才拆下來，代表也知道錯誤，現在卻持續違反行政中立，非常不可取。

環境律師張譽尹更點名中選會主委李進勇也違反行政中立，表示李上周出席立法院內政委員會專題報告時，跨域解釋行政中立法，但有沒有違反的解釋權則是銓敘部，不是李進勇能說三道四，李解釋「本身就違反行政中立」。

時代力量立委陳椒華則質疑，經濟部稱護藻礁公投過關、不做三接要多燒500萬噸煤，但卻又稱三接外推要延後工期2.5年，替代方案不燒煤，兩種說法邏輯自相矛盾，批評執政黨帶頭用假訊息欺騙人民，要誤導國人投錯誤公投票。

公投 行政中立 中油

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