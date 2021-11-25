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蔡總統不參與民主峰會 林濁水：對中國謹小慎微 多麼不辣
美國總統拜登訂於12月9日至10日主持「民主峰會」視訊會議，台灣也受邀參加，但蔡英文總統並親自未出席，而是由政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴與會。民進黨前立委林濁水臉書表示，蔡總統將不參與這場視訊會議，可見她面對中國多麼謹微慎小，多麼不辣。
林濁水指出，大氣侯真的變了。12月9至10日，美國帶頭舉行首屆全球「民主峰會」視訊會議，邀請台灣、日本、南韓、英國等110個國家及地區的政府、民間團體與私營部門領袖出席；除非美國私下要求台灣總統不參加，否則李登輝、陳水扁、馬英九肯定會參加。
對於為何由唐鳳與蕭美琴與會。總統府發言人張惇涵昨天說明，蔡總統認為，唐鳳和蕭美琴是參與民主峰會的合適人選。
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