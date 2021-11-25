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影／受邀美民主峰會 吳釗燮：對台灣民主成就肯定

攝影中心 / 記者邱德祥／即時報導
立法院外交及國防委員會今天審查111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支，吳釗燮會前受訪，回應媒體詢問美國民主峰會、開放國會論壇、台宏邦交等議題。記者邱德祥／攝影
立法院外交及國防委員會今天審查111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支，吳釗燮會前受訪，回應媒體詢問美國民主峰會、開放國會論壇、台宏邦交等議題。記者邱德祥／攝影

美國總統拜登12月9日至10日將召開首屆線上民主峰會，台灣受邀，將由行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴代表我參與；外交部長吳釗燮今在立法院受訪表示，美國邀請台灣參加，是對台灣民主成就的肯定，也盼唐鳳與蕭美琴在峰會上能受大家重視。

針對波羅的海三國的國會友台小組將聯袂訪台，吳釗燮表示立陶宛將有六位國會議員參加，象徵台立兩國都對民主自由抱有很高的理想，也希望能共同合作捍衛民主自由，以及對抗威權主義。

【中央社／台北25日電】

美國總統拜登訂於12月9日至10日主持「民主峰會」視訊會議，並正式邀請台灣參加，台灣將由行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴與會。外交部長吳釗燮今天表示，這是對台灣民主成就的肯定。

立法院外交及國防委員會上午審查「民國111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分」，吳釗燮及外交部官員列席委員會並備質詢。

吳釗燮會前接受媒體訪問表示，拜登民主峰會邀請台灣參加，是對台灣民主成就的肯定，「我們都感到很高興」，希望唐鳳在峰會上對美國及全球發表台灣的民主成就，以及如何透過科技捍衛民主，也期盼蕭美琴及唐鳳在峰會上能受到大家重視。

2021年開放國會論壇將於12月2日至3日在台北舉行，屆時10餘位來自歐洲及拉丁美洲的國會議員將訪台與會。吳釗燮說，這次台灣邀請波海三國友台小組主席來台出席，大家也關注到6位立陶宛國會議員參加，這象徵台灣與立陶宛兩國對民主自由抱有很高的理想。

他表示，希望能與來訪議員合作捍衛民主自由，並對抗威權主義，也期待他們來台參與論壇時，見證台灣民主成就。

友邦宏都拉斯28日舉行總統大選，外界關切大選後的台宏關係。根據外電報導，美國國務院資深官員24日表示，一個美國代表團已向宏都拉斯總統大選兩位主要候選人表明，華府希望宏都拉斯與台灣維持雙方的長期外交關係。

吳釗燮指出，台灣跟宏都拉斯關係源遠流長，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）不久前來台訪問，力挺台宏邦交。

他說，宏都拉斯將進行總統選舉，這陣子外交部不只跟宏國執政黨也與反對黨深入交談，盼能跟宏都拉斯維持長長久久的關係，美國對台灣與中美洲國家的關係，也非常重視。

至於前總統馬英九辦公室批評外交部在預算案中，刪除為「慰安婦」爭取權益字樣，是對日本卑躬屈膝。吳釗燮表示，「我想他有許多誤解，我們也（已）正式對外發言」。

吳釗燮 美國 立陶宛

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