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宏都拉斯將大選 吳釗燮：美對台宏關係「非常重視」

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。聯合報系資料照片
外交部長吳釗燮。聯合報系資料照片

友邦宏都拉斯28日將舉行總統大選，美國國務院官員呼籲宏國主要總統候選人應與台維持關係；外交部長吳釗燮今說，我方希望與宏都拉斯維持長久關係，美國對台灣與中美洲友邦國家的關係也「非常重視」。

據路透報導，美國國務院西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）已率代表團造訪宏都拉斯進行會議。一名美國國務院官員透過電話簡報告訴媒體，「我們已向宏都拉斯所有主要參與者明確表達，為何我們認為台灣與宏都拉斯的關係如此重要。」

報導指出，該國務院官員並說，「我們希望看到（台宏關係）持續下去。我們已直接告訴兩位主要候選人。」

立法院外交及國防委員會今審查111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支，吳釗燮會前受訪表示，宏都拉斯總統葉南德茲前不久訪台，力挺台灣，證明宏都拉斯與台灣之間的邦交非常穩固。

吳釗燮說，宏都拉斯將於28日選出新總統，在此過程中，我方不僅與執政黨候選人，也與反對黨候選人都有非常深入的交談，我方也希望能與宏都拉斯維持長長久久的關係。

「美國對我們跟中美洲這些友邦國家的關係，他們也非常重視，我們也非常感謝美國對我們跟宏都拉斯關係的重視。」吳釗燮說。

路透9月報導，宏都拉斯左翼政黨「自由重建黨」（Libre）候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，若勝選將尋求與中國大陸建交；卡斯楚親近幕僚近日則表示，卡斯楚尚未針對是否與台灣斷交，轉而承認中國做出最後決定。

宏都拉斯 美國 吳釗燮

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