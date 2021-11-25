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台灣受邀美民主峰會 吳釗燮：肯定台灣民主成就

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。聯合報系資料照片
外交部長吳釗燮。聯合報系資料照片

美國總統拜登12月9日至10日將召開首屆線上民主峰會，台灣受邀，將由行政院政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴代表我參與；外交部吳釗燮今指出，美國邀請台灣參加，是對台灣民主成就的肯定，也盼唐鳳與蕭美琴在峰會上能受大家重視。

立法院外交及國防委員會今審查111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支，吳釗燮會前受訪，回應媒體詢問美國民主峰會、開放國會論壇、台宏邦交等議題。

關於美國民主峰會，吳釗燮表示，美國民主峰會邀請台灣參加，是對台灣民主成就的肯定，我方感到很高興，也希望唐鳳在民主峰會上能對美國、對全球發表台灣在民主成就上，在科技上如何捍衛民主；這是值得我方高興的事情，也很希望蕭美琴及唐鳳在民主峰會上都能受到大家重視。

外交部、立法院等單位12月2日至3日在台北共同舉辦「2021年開放國會論壇」 ，波羅的海三國的國會友台小組將聯袂訪台；吳釗燮說，立陶宛將有六位國會議員參加，象徵台立兩國都對民主自由抱有很高的理想，也希望能共同合作捍衛民主自由，以及對抗威權主義。

此外，對於外交部日前在預算案中，將協助向日本索償「台籍慰安婦受害人補償費」等字眼刪除，前總統馬英九昨批外交部對日本卑躬屈膝；吳釗燮今僅說，「我想他有很多的誤解」，外交部已正式對外發言。

外交部日前解釋，111年預算項目「補助民間團體辦理索償活動經費」，是整合各項對日本求償相關經費名目的統稱，實際內容仍包含辦理慰安婦、台籍日本兵及對日債權等歷史求償案件；外交部今後將持續補助相關民間團體活動，提升國際社會對此案的關注。

外交部 美國 吳釗燮

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