美國商會樂齡論壇 賴清德感謝美國捐400萬劑疫苗

副總統賴清德今天出席「台灣美國商會第三屆健康樂齡論壇」，他感謝美國政府在此次百年大疫，不僅協助台灣發展疫苗，也提供400萬劑疫苗，目前更積極結合國際社會，希望讓台灣可以有意義地參加聯合國系統，特別是世界衛生組織。

賴清德致詞時表示，今天非常榮幸受邀參加「台灣美國商會第三屆健康樂齡論壇」，他要代表蔡英文總統感謝台灣美國商會70年來扮演台灣與美國間的橋梁，不僅強化台美雙邊貿易，也提出政策建言。更重要的是反映了台灣的民主及經濟活力，讓美國能夠進一步瞭解且支持台灣。

賴清德說，今年論壇討論重點包含骨質疏鬆症、肝臟及心理健康疾病。骨質疏鬆症在台灣的情況也相當嚴重，因骨質疏鬆造成的骨折，勢必會造成民眾在生活上的障礙。第二，是肝臟的疾病，台灣針對B型肝炎進行全面性疫苗注射，並推動C型肝炎消滅計畫，相信這兩項公共衛生計畫，都有助於台灣民眾肝臟的健康。第三，是心理健康的疾病，特別是憂鬱症，根據世界衛生組織的統計，65歲以上民眾憂鬱症全球盛行率約10%，因此如果能加強疾病的預防及治療，對於讓台灣邁向永續樂齡社會相當有助益。

賴清德指出，台灣人口老化速度快速，除了壽命延長以外，另外一個因素是少子化。蔡總統特別提出「0到6歲國家一起養」計畫，希望解決年輕夫婦因為經濟壓力不敢生的問題；政府也提供人工生殖補助，希望解決因生理問題而無法生育的情形，期望能提高生育率，降低台灣人口老化速度。

談到邁向健康樂齡社會，賴清德說，政府提出健康促進及疾病治療兩方面政策。健康促進包含行政院所推動「活力台灣」的國家政策，讓台灣民眾從小到大、到老都能保持健康運動的習慣。此外，台灣每一個鄉鎮都有健康樂齡中心，由志工與政府合作推動健康促進，包括運動休閒、教育訓練、營養促進等。另外，未來第三代台灣健保制度，也研議要引進健康促進的概念，這對推動台灣邁向永續樂齡的社會非常重要。

賴清德也強調，台灣的長照制度不僅包含第三級復健，已經進一步銜接健康促進與疾病治療，並包括失能等重大疾病的治療。換句話說，長照中心扮演串連一級預防、二級治療、三級復健的功能，希望讓台灣民眾可以得到優質的照顧。

賴清德也表示，政府的政策必然有不足之處，期許今天與會的專家學者能共襄盛舉，提供建議，讓政府有機會與民間共同合作，公私協力，讓台灣達到永續樂齡的社會。