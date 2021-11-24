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德國新聯合政府人事案公布 耶誕節前蕭茲可望正式接任總理

外交替代役男因打高端無法轉機 外交部正跨部會協調

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

外交替代役男前往帛琉服役卻因打高端疫苗無法轉機，外交部今天表示，我國駐關島辦事處第一時間向關島總督府及觀光局等單位查證瞭解，這個案例是聯合航空在日本東京成田國際機場的工作人員，在未熟悉關島最新的入境規定而做出的片面決定。關島政府將再度通知聯合航空等相關航空公司，目前也正進行跨部會協調，以避免類似事件再度發生。

外交部表示，今年度預計共有4位外交替代役男派赴駐帛琉技術團服役，國合會11月21日安排4位役男搭乘長榮航空前往日本東京，並訂於同日轉乘美國聯合航空（United Airlines）班機赴關島轉機，預計在11月22日抵達帛琉服役。

外交部表示，其中3位役男目前已經順利抵達帛琉，但有1名役男在日本東京成田國際機場轉機時，美國聯合航空派駐機場人員以防疫規定為由，並未允許該名役男登機；雖經多次折衝協調後，但最後仍無法登機。國合會因此安排該名役男於11月23日先行返回台灣。

外交部表示，外交部及國合會事前依據關島總督府今年11月20日生效的第2021-29號行政命令，即過境轉機持有出發前3日的核酸檢測(PCR)或抗原快篩陰性證明，且在關島停留不超過13個小時，則可在關島轉機。在遵循關島行政命令的規範內，安排該名役男赴關島轉機。事情發生後，我國駐關島辦事處第一時間向關島總督府及觀光局等單位查證瞭解，案例是聯合航空在日本東京成田國際機場的工作人員，在未熟悉關島最新的入境規定而做出的片面決定。關島政府將再度通知聯合航空等相關航空公司，目前也正進行跨部會協調，以避免類似事件再度發生。

外交部表示，該名役男目前已平安返回台灣，並由國合會妥善安排入住防疫旅館，國合會後續將再安排該名役男赴帛琉服役。

關島 替代役男 外交部

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