總召選舉再對決曾銘宗 林為洲：國民黨需懂民進黨人選

立法院會期僅剩1個月餘，國民黨團下屆總召（大黨鞭）預計月底改選。繼黨前秘書長曾銘宗證實有意回國角逐後，去年禮讓現任總召費鴻泰而廢棄連任的前總召、黨副秘書長林為洲晚間受訪時也正式表態，也將回鍋參選。

曾銘宗與林為洲兩人也將是繼2019年總召選舉後第二次在總召選舉對決。當年最後在將卸任總召江啟臣介入協調下，以林為洲退選禮讓曾銘宗方式結束，因當年是選舉年，曾之後還兼任黨團書記長，之後並代理黨秘書長，黨職「三合一」。

也因確定參選黨團總召，原評估參選明年新竹市長選舉的林為洲也鬆口表示，「明年不會選縣市長」。林說，若新竹縣市沒有合併，新竹縣長楊文科爭取連任他就支持；至於新竹市長選舉，因地方已有人表達意願，沒必要跨區選，將專心輔選。

林為洲表示，決定回鍋選國民黨團總召，主要是認為黨團需要一個了解民進黨策略的人出任總召；此外，他也希望能重拾去年任黨團總召時凝聚黨團向心，並與國民黨執政縣市保持聯繫做法，提升黨團戰鬥力，也強化明年九合一輔選力道。

林為洲指出，黨團總召對外工作重點就是要跟民進黨周旋，所以需要一個很了解民進黨作戰戰術與策略的人選，在不對稱戰局下擺脫劣勢，帶領黨團出其不意逆轉朝野攻防戰局，才能穩住黨團士氣，緩步向上。

此外，林為洲說，黨團總召對內工作，就是要凝聚、鼓舞黨團向心力與戰鬥意志，讓包含黨籍立委、黨團助理都能即時參與作戰策略規劃，提升成員參與感，也讓決策內容能集思廣益，並與智庫、黨中央強化支援攻防節奏，扎實打贏每場戰役。

而明年國民黨黨團總召的重要政治任務，就是輔選明年九合一選舉黨提名候選人。林為洲表示，若能順利回任，將延續去年擔任總召時的做法，密切的下鄉與黨籍縣市長、縣市局處首長聯繫與合作，了解各地方的實際需求予以奧援。

林為洲認為，輔選不是只靠站台，黨籍立委排排站能幫助的也有限，頂多具錦上添花效果，反而是平常與各縣市的合作對地方選情才有幫助，也可凝聚地方與中央的團結；審預算或法案都要兼顧到地方需求，就是對地方最好的輔選。

對於總召選舉將可能再與曾銘宗對壘，林為洲說，當總召很辛苦，有人願意出來承擔很好，有想付出、承擔的黨籍立委都應歡迎，建立黨內公平競爭也很好，也絕不會影響將來合作。