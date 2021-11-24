趙少康：萊劑被說像保健食品 政府怎不下令台灣豬吃？

中廣董事長趙少康今表示，農委會主委陳吉仲把萊劑比喻成保健食品，蔡政府上下還把反萊豬誤導為反美豬。但對超商店員安全受威脅，大官們不思補好社會安全網破洞，只會喊出球棒實名制、店員自備辣椒水、夜班雙人值班這些治標不治本的方法，讓蔡政府的治國無能、不食肉糜展露無遺。

趙少康批評，陳吉仲把萊劑跟保健食品相比，替蔡政府的政策護航，真是不倫不類，真的要官員帶頭吃作為示範，衛福部長陳時中又推說自己有三高不能吃。如果萊劑真的像人每天吃的保健食品，蔡政府為什麼不下令台灣豬也要開始吃萊克多巴胺？

趙少康說，難道萊劑對陳吉仲就像嗎啡對李淳，可以天天吃一點？為什麼還禁止學生、軍人、退伍軍人、警消、運動選手共554萬人吃？

至於內政部長徐國勇拋出的球棒實名制，趙少康批評，這更不切實際，如果沒有確切犯罪證據，警察根本無法要求民眾開車箱受檢，只是增加更多警民糾紛以及基層員警執勤困擾，更何況高爾夫球桿、螺絲起子等器具都可以攻擊人，卻都不用註記，不是也很奇怪？

趙少康強調，超商店員要搬貨、理貨、清點，已經忙得不可開交，真的面對攻擊威脅還要跑回櫃檯拿辣椒水簡直緩不濟急，深夜超商生意也不好，以服務性質居多，鄭文燦呼籲雙人值班確保安全，真是不食肉糜的政策。

趙少康說，面對治安威脅，負責任的政府應該確認警察可在短時間內抵達現場處理，並立刻逮捕滋事者、加以重罰，而不是想出各種光怪陸離不可行的做法，甚至把 #社會安全網的成本轉嫁人民，不只不負責任，更凸顯蔡政府執政無能，只剩下講幹話的功能。