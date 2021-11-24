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林麗蟬嗆王美花：台灣護國神山什麼時候變成「神豬」？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
第三場「反萊豬」電視公投說明會今晚登場，正、反方代表國民黨婦女部主任林麗蟬與經濟部長王美花。圖／中選會提供
第三場「反萊豬」電視公投說明會今晚登場，正、反方代表國民黨婦女部主任林麗蟬與經濟部長王美花。圖／中選會提供

第三場「反萊豬」電視公投說明會今晚登場，對於經濟部長王美花指反萊豬進口會讓台灣變成國際孤兒，正方代表、國民黨婦女部主任林麗蟬反酸，台灣的護國神山不是台積電嗎？什麼時候變成「神豬」了？她只看過打高端疫苗的人成為國際孤兒，沒看到不吃萊劑的成為國際孤兒。

林麗蟬指出，2016年身為經濟部次長的王美花，在與美國的談判桌還堅持「牛豬分離」，要美國尊重國人的消費習慣，這個王美花到哪裡了？請問台灣的消費習慣有變嗎？變的只有民進黨。而且號稱談判專家的蔡英文總統和王美花，要不要講講犧牲台灣人民的健康換到什麼？

林麗蟬說，台灣為什麼要陷入開放萊豬和加入國際組織的選擇？是民進黨要把這兩者綁在一起，「我們要吃什麼也要美國人決定嗎？」而且，民進黨如果沒有疑慮，為何軍方、學校都要禁止吃萊豬？不要在那邊混淆是非。

林麗蟬表示，國民黨知道要提案反萊豬，美國會給予壓力，但還是提了；民進黨在野也喊反萊豬，他們把選票騙到後，就舉白旗向美國投降，對美國所有要求照單全收。國民黨相信美國作為民主盟友，台灣人民透過民主機制做出來的決議，他們應該都能理解並尊重。

林麗蟬表示，王美花說台灣會變成國際孤兒，台灣的護國神山不是台積電嗎？什麼時候變成神豬了？王美花把台積電放在哪裡？「我只看到打高端疫苗的人成為國際孤兒，沒看到不吃萊劑成為國際孤兒」，這個概念是什麼，請王美花說明一下，到底護國神山是代表萊豬的神豬還是台灣的台積電。

公投

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