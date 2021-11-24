潘忠政盼蔡總統邀他一起看藻礁 總統府回應了

四大公投案將於年底投票，蔡英文總統明天一早將前往桃園視察觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠。「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政今天聞訊後指出，希望蔡總統邀他一起前往。總統府發言人張惇涵回應，公投是一個透過民主機制的對話過程。「既然公投已經進入程序，我們希望，雖然彼此有不同的看法，但都能夠彼此尊重。」

張惇涵今天在臉書上表示，「潘忠政老師表達說，希望總統邀請他一同前往。實際上，蔡總統並不是沒有與潘老師面對面溝通的機會，過去5年，總統與全國NGOs環境會議的代表會面，潘老師也參加了4次，今年也有。」

張惇涵說，「我們竭盡所能保護藻礁，也以各種方式與各界關心能源轉型與生態保護的團體溝通。不過，很遺憾地，即便許多團體都看見政府為了兼顧生態保育、減少空汙以及長期的能源轉型目標所努力提出的方案，並願意支持政府提出的新方案；但潘老師卻始終不接受，從而有了現在的公投。」

張惇涵也表示，公投正是一個透過民主機制的對話過程。「既然公投已經進入程序，我們希望，雖然彼此有不同的看法，但都能夠彼此尊重。對於公共政策，不同的意見互相尊重、向社會溝通、爭取支持，讓人民理性決定，相信這也是多元民主的精神所在。」