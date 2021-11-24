快訊

男趁總統車隊經過舉布條陳情 遭警限制行動提國賠勝訴

46針大傷疤之痛！遭毆男大生：道歉了為何仍狂打我

台灣受邀白宮民主峰會 民進黨：為民主價值貢獻心力

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣受邀白宮民主峰會，民進黨表示，將為民主價值貢獻心力。本報系資料照
台灣受邀白宮民主峰會，民進黨表示，將為民主價值貢獻心力。本報系資料照

美國將以線上形式召開首屆全球民主峰會，台灣正式獲邀。民主進步黨發言人謝佩芬今天表示，感謝美國的邀請，使台灣有機會參與民主國家間的盛事，為民主價值貢獻一份心力。

謝佩芬指出，台灣的民主發展，深受國際肯定，美國總統拜登在去年以總統候選人身分投書美國的華文媒體世界日報，稱讚台灣是先進的民主政體；今年三月，美國國務卿布林肯在出席聯邦眾議院外交委員會的聽證會時亦承諾，將邀請台灣參加民主峰會。白宮國安會今年發布的「國家安全戰略暫行指南」報告，以及多位美國高層官員，均曾多次公開重申肯定台灣的民主成就。

謝佩芬說，此次美國召開的民主峰會，備受全球矚目。行政院政委唐鳳、駐美代表蕭美琴將代表台灣，與全球一百多個民主國家的領袖及代表，共同討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等主題，更希望藉此機會與各國分享台灣成功的民主故事，感謝拜登政府的邀請，台灣也會持續努力，讓良善力量為世界做出貢獻。

美國 謝佩芬 拜登

延伸閱讀

美籲釋出石油庫存 盼壓低能源價格

試水溫！川普自辦2024大選民調 5個搖擺州都領先拜登

「餐桌問題超過國政」通膨砸鍋 民主黨憂明年選舉毀了

「救急貼布無法修復傷口」拜登釋油 曼欽、川普都開罵

相關新聞

蔡總統明視察藻礁 潘忠政：目前並未收到邀請

年底1218四大公投白熱化，蔡英文總統明天將要前往桃園視察觀新、大潭藻礁生態及大潭電廠，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，上...

綠常會談COP26 蔡英文：盼淨零排放具體路徑及早提出

民主進步黨今天舉行中常會，會中邀請黨籍立委洪申翰針對COP26（第26屆聯合國氣候變化大會）國際談判成果進行報告。洪申翰...

國民黨團總召爆秘書長級戰爭 曾銘宗表態有意回鍋角逐

立法院會期僅剩1個月餘，國民黨團總召（大黨鞭）預計月底改選，黨前秘書長曾銘宗傳被黨內資深立委勸進角逐。曾受訪時證實，確實...

林麗蟬嗆王美花：台灣護國神山什麼時候變成「神豬」？

第三場「反萊豬」電視公投說明會今晚登場，對於經濟部長王美花指反萊豬進口會讓台灣變成國際孤兒，正方代表、國民黨婦女部主任林...

蔡英文明到桃園視察藻礁 總統府：總統不會踩上藻礁

四大公投案將於年底投票，蔡英文總統明天一早將前往桃園視察觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠。總統府發言人張惇涵表示，「蔡總統是...

潘忠政盼蔡總統邀他一起看藻礁 總統府回應了

四大公投案將於年底投票，蔡英文總統明天一早將前往桃園視察觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠。「珍愛藻礁」公投領銜人潘忠政今天聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。