台灣受邀白宮民主峰會 民進黨：為民主價值貢獻心力

美國將以線上形式召開首屆全球民主峰會，台灣正式獲邀。民主進步黨發言人謝佩芬今天表示，感謝美國的邀請，使台灣有機會參與民主國家間的盛事，為民主價值貢獻一份心力。

謝佩芬指出，台灣的民主發展，深受國際肯定，美國總統拜登在去年以總統候選人身分投書美國的華文媒體世界日報，稱讚台灣是先進的民主政體；今年三月，美國國務卿布林肯在出席聯邦眾議院外交委員會的聽證會時亦承諾，將邀請台灣參加民主峰會。白宮國安會今年發布的「國家安全戰略暫行指南」報告，以及多位美國高層官員，均曾多次公開重申肯定台灣的民主成就。

謝佩芬說，此次美國召開的民主峰會，備受全球矚目。行政院政委唐鳳、駐美代表蕭美琴將代表台灣，與全球一百多個民主國家的領袖及代表，共同討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等主題，更希望藉此機會與各國分享台灣成功的民主故事，感謝拜登政府的邀請，台灣也會持續努力，讓良善力量為世界做出貢獻。