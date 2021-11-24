蔡總統明視察藻礁 潘忠政：目前並未收到邀請

年底1218四大公投白熱化，蔡英文總統明天將要前往桃園視察觀新、大潭藻礁生態及大潭電廠，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，上午已聽聞此事，希望蔡總統邀請他一同前往，但截至下午6時為止都有接到相關邀請。

大潭藻礁是否蓋三接問題珍愛藻礁推動聯盟及經濟部仍持續提出雙方的論點及資料來佐證辯論，據了解，蔡英文總統明天上午7時30分將要在桃園視察觀新、大潭藻礁生態及大潭電廠，預計停留多久不確定。

潘忠政受訪表示，截至下午6時為止，沒有收到任何的邀約，潘指出，今年4月22日與總統會面時，他有邀總統去大潭藻礁看看，但總統回復要再確認之後的行程，此次有機會前往，應可邀請他一同前往。

潘忠政表示，據他了解總統是要去觀新、大潭藻礁及電廠，假若桃園市長鄭文燦也陪同前往，或許會提到保護觀新藻礁有成的內容，不過這部分也很難猜測，對於沒有受邀也是以平常心看待，尊重總統。

潘忠政進一步說，明天上午在立法院藻礁公投推動聯盟有召開記者會，目前並不會對此事發表任何看法，明天也不會有人至藻礁現場，若去或許人家會以為他要去抗議，因此還是專心在明天的記者會上；至於雙方是否有刻意錯開，潘表示，相信雙方行程都是籌備許久，對這點不需多加猜測。