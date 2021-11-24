徐國勇再拋辣椒水防身 費鴻泰：中華民國治安沒有前途

球棒毆人事件頻傳，內政部長徐國勇剛宣示要對持有球棒註記惹議，後又再說對超商店員備辣椒水樂觀其成。國民黨團總召費鴻泰今批，像徐這樣就可以當內政部長，任何人都可當內政部長，中華民國治安沒前途。

國民黨立委李貴敏也批評，政府不圖解決社會安全網漏洞，想出點子竟要超商自備辣椒水，或深夜時兩人值班，衛福部長陳時中還甩鍋店員稱「勸導配戴口罩不是一般民眾的責任」，畫錯重點、不食人間煙火，如何重建民眾的信任？

李貴敏質疑，姑且不論現在大夜班人力根本缺到不行，萬一真遇到情緒失控客人手持利器，兩個店員就擋得住？鼓勵店家自備辣椒水，到時如何使用？會不會激怒對方？又會不會有防衛過當風險？

李貴敏認為，政府的做法是鼓勵民眾自力救濟，碰上危難自求多福，但政府早就承諾過的社會安全網又在哪？