萊豬進口至今未赴美查廠 蔣萬安凍結食藥署100萬元預算

今年1月開放美國含萊劑多巴胺的豬肉進口，行政院院長蘇貞昌去年11月26日曾表示，赴美查廠為開放萊豬進口的必要條件。但受新冠肺炎疫情影響，衛福部食藥署今年至今未安排赴美查廠。立委蔣萬安今天表示，現在雖然是新冠肺炎疫情期間，但已有許多國人赴美，食藥署應積極安排赴美查廠。「應該做的還是要去做」。

今天立法院社會福利及衛生環境委員會審查衛福部明年度總預算。其中衛福部編列食品藥物管理業務中的食品管理工作，關於食品邊境查驗及國內外稽查管理，共編列4億7千124萬8千元預算。

蔣萬安說，現在美國疫情趨緩，美方新的邊境規定也已經出來，打好兩劑新冠肺炎疫苗可以入境美國，疫情已不能成為藉口，國人很關心食安的議題，食藥署還是應該要前往查廠，預算凍結100萬元，待查廠後再解凍。

食藥署署長吳秀梅表示，11月22日美國新增新冠肺炎患者15萬8887人，顯示美國的疫情並未平緩，入境需接種疫苗，僅是疫苗政策的改變。

蔣萬安認為，這只要防疫措施做好，陳部長（陳時中）應該最清楚，還是要派員查廠，這是一個規定，不應該說是疫情關係，我們就不去查廠，「應該做的還是要去做」，也還是有國人到美國去，更不用說是政府機關要去查廠。

吳秀梅回應，目前美國也沒讓其他國家前往查廠。蔣萬安反駁，不能說美國不讓其他國家前往查廠，我們就不去做，這是我們的責任及義務，這也是行政院承諾的事情。

雙方一度為了前往美國查廠僵持不下。最後，衛福部部長陳時中表示，赴美查廠有一定的困難，但這是明年的預算，還有一年會努力去做，同意蔣委員提案凍結預算100萬元，並提出書面報告說明赴美查廠。

此外，食藥署為讓民眾了解每天台灣豬肉及進口豬肉數量，今年1月1日設置「豬肉儀表板」網頁，但統計數量僅分為每日及累計，如依據今公布的統計數量，11月22日進口豬肉中以荷蘭進口量最大為260.98公噸，其次為加拿大145.5公噸。

蔣萬安表示，目前豬肉儀表板無法查詢到某一天或某一個時間點的數量，上次質詢就要求食藥署改版，部長也已承諾，希望達到資訊透明公開，但至今還沒有改。

吳秀梅說，目前已收集好資料，預計本周改版完成。蔣萬安對吳秀梅說，改版沒有多難，馬上就可以改版上線，「如果沒有技術人員，我介紹技術人員給妳」。場面一度尷尬。