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陳吉仲以保健食品比喻萊劑 在野批：為官位出賣靈魂

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者莊昭文／攝影
農委會主委陳吉仲。記者莊昭文／攝影

農委會主委陳吉仲在民進黨podcast節目「耳朵出遊不出油」中指出，萊克多巴胺因代謝很快，其實是還好的一個添加物，並以「人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品」比喻，引發熱議。民眾黨發表聲明批評，陳吉仲當學者時反對瘦肉精，如今為了官位卻出賣靈魂，不惜睜眼說瞎話也要護航萊豬。

民眾黨表示，2013年時任中興大學教授的陳吉仲堅持牛豬分離，高喊「養豬產值高達750億元，開放瘦肉精美豬進口後果很嚴重，政府打死也要擋」，如今高升農委會主委的陳吉仲，面對萊豬進口時，不僅悖離自己當年的理念全力護航，更為了保住烏紗帽，把萊克多巴胺和保健食品混為一談。

民眾黨也批評，為了護航萊豬，陳吉仲拋棄昔日身為學者的理想，向官位投降，把萊劑比擬為人類的保健食品，「哪天講出多吃萊豬有益健康，相信大家也不是很意外」。

時代力量表示，為了掩飾政府漏洞百出的決策，各部會首長紛紛護航，陳吉仲比喻豬飼料混用萊劑，就好比人也會吃保健食品，更使舉國嘩然，「連軍警、孩童都無法食用的化學添加物，竟成了陳主委口中的保健食品？」若萊劑真的如此無害、甚至有益，為何限制台灣的豬農使用？為何包含歐盟會員國在內的160多個國家都禁用？

時代力量呼籲，執政黨不要換了位置就換了腦袋，當年用生命反對的萊劑肉品，如今竟成了官員口中「運氣好才吃得到」、「是給消費者多一個選擇」，希望政府停止荒謬的口水戰，別再繼續用台美關係與CPTPP恐嚇國人，把力氣花在真正對民眾有助益的作為，盡早落實源頭管理、完整標示，才能讓民眾食得安心，也讓進口政策更具正當性。

陳吉仲 保健食品 萊劑

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