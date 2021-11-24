朱立倫嗆陳吉仲：乾脆宣布為了讓豬有保健 就開放萊劑

農委會主委陳吉仲昨天說，豬吃萊劑好比人吃保健品，引發爭議；不過行政院長蘇貞昌認為，不要刻意扭曲。國民黨主席朱立倫下午受訪表示，他沒有扭曲，大家都聽得很清楚，如果豬吃萊劑就比照大家吃保健食品，陳吉仲乾脆宣布，「為了讓豬有保健，就開放萊劑」。

朱立倫表示，按照陳吉仲的說法，如果全世界有160國家都應該要開放萊劑的話，真的是超級荒繆的一個比喻，要欺騙台灣人民也不是用這麼荒謬的比喻方式。

而對於年底公投，黨內人士有分析如果只過一案，或是都被翻盤，可能會影響朱立倫的領導威望。朱重申，國民黨提的兩案全力來推動，民間團體提的兩案會尊重、協助併支持。公投前國民黨會辦很多活動，透過全民力量對抗壓霸民進黨。

朱立倫表示，民進黨想盡一切辦法見縫插針、製造矛盾。但國民黨沒有分彼此、中央和地方、黨和立委和各縣市長。

對於美國邀請台灣參加民主峰會。朱立倫說，只要對中華民國、民主自由有利的，他都支持，台灣需要朋友也需要美國的支持，國民黨也透過各種會議表達堅定立場，而國民黨駐美同仁在感恩節後就會出發。 對於中國大陸和俄羅斯未受邀，朱則未回應，僅表示台灣有多一些機會是幫助和支持。

至於同舟計畫遭黨內反對，尤其台北市議員鍾小平這兩天動作頻頻。朱立倫強調，他的總目標一直都沒改變，就是希望更多年輕朋友，優秀社會人士加入國民黨，過去曾經離開的朋友願意回到國民黨，秉持這樣的心情，目前已有將近26000黨員回娘家。