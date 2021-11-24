快訊

彭博公佈新冠防疫韌性排行榜 一年來台灣從第2跌到31名

直播／第三場公投說明會登場 「重啟核四」黃士修舌戰蔡中岳

朱立倫嗆陳吉仲：乾脆宣布為了讓豬有保健 就開放萊劑

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

農委會主委陳吉仲昨天說，豬吃萊劑好比人吃保健品，引發爭議；不過行政院長蘇貞昌認為，不要刻意扭曲。國民黨主席朱立倫下午受訪表示，他沒有扭曲，大家都聽得很清楚，如果豬吃萊劑就比照大家吃保健食品，陳吉仲乾脆宣布，「為了讓豬有保健，就開放萊劑」。

朱立倫表示，按照陳吉仲的說法，如果全世界有160國家都應該要開放萊劑的話，真的是超級荒繆的一個比喻，要欺騙台灣人民也不是用這麼荒謬的比喻方式。

而對於年底公投，黨內人士有分析如果只過一案，或是都被翻盤，可能會影響朱立倫的領導威望。朱重申，國民黨提的兩案全力來推動，民間團體提的兩案會尊重、協助併支持。公投前國民黨會辦很多活動，透過全民力量對抗壓霸民進黨。

朱立倫表示，民進黨想盡一切辦法見縫插針、製造矛盾。但國民黨沒有分彼此、中央和地方、黨和立委和各縣市長。

對於美國邀請台灣參加民主峰會。朱立倫說，只要對中華民國、民主自由有利的，他都支持，台灣需要朋友也需要美國的支持，國民黨也透過各種會議表達堅定立場，而國民黨駐美同仁在感恩節後就會出發。 對於中國大陸和俄羅斯未受邀，朱則未回應，僅表示台灣有多一些機會是幫助和支持。

至於同舟計畫遭黨內反對，尤其台北市議員鍾小平這兩天動作頻頻。朱立倫強調，他的總目標一直都沒改變，就是希望更多年輕朋友，優秀社會人士加入國民黨，過去曾經離開的朋友願意回到國民黨，秉持這樣的心情，目前已有將近26000黨員回娘家。

國民黨 朱立倫 萊劑

延伸閱讀

影／陳吉仲稱豬吃萊劑如人吃保健食品 蘇揆：不要扭曲

陳吉仲稱豬吃萊劑好比人吃保健品 綠批：都是藍營造謠

批陳吉仲肯定萊劑 藍：公投不過 台灣豬也開放萊劑？

影 ／陳吉仲萊劑發言延燒 朱立倫怒斥荒謬

相關新聞

綠常會談COP26 蔡英文：盼淨零排放具體路徑及早提出

民主進步黨今天舉行中常會，會中邀請黨籍立委洪申翰針對COP26（第26屆聯合國氣候變化大會）國際談判成果進行報告。洪申翰...

國民黨團總召爆秘書長級戰爭 曾銘宗表態有意回鍋角逐

立法院會期僅剩1個月餘，國民黨團總召（大黨鞭）預計月底改選，黨前秘書長曾銘宗傳被黨內資深立委勸進角逐。曾受訪時證實，確實...

馬英九核廢料發言被扭曲 蕭旭岑：核安委員會都證實了

前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，針對民進黨籍縣市長及立委，近日來連續造謠扭曲馬英九對核廢料的談話，新北市核安監督委...

萊豬進口至今未赴美查廠 蔣萬安凍結食藥署100萬元預算

今年1月開放美國含萊劑多巴胺的豬肉進口，行政院院長蘇貞昌去年11月26日曾表示，赴美查廠為開放萊豬進口的必要條件。但受新...

吳茂昆自核差旅費被認定不法 教部不處分、不送辦被質疑包庇

「拔管」要角、教育部前部長吳茂昆遭檢舉在擔任東華大學校長4年任內，濫報公假563天，領了超過60萬元差旅費，而且還是自己核定。監察院106年8月提案糾正教育部和東華大學，認定其中106天的差旅費是不法領取。不過事隔3年，教育部僅追回溢領的差旅費，其餘定調「三不」，「不追回薪資、不行政處分、不送法辦」。當年檢舉吳茂昆的白政民認為，教育部這是在包庇吳茂昆。

顏寬恒陣營指不當收獻金　蔡其昌：烏龍爆料不道歉就吿

國民黨台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒陣營今指出，立法院副院長蔡其昌競選時收受任獨立董事的建新國際50萬政治獻金。蔡下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。