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波羅的海三國國會友台小組下周訪台 將晉見蔡英文總統

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

外交部今天表示，波羅的海三國的國會友台小組將聯袂訪台，訪團在台期間將晉見蔡英文總統、拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌，並接受外交部長吳釗燮款宴，訪團抵離及在台期間的各項活動規畫安排，將完全遵守中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部表示，訪團成員包括立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）、拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson），以及三國國會議員共10人，訪台期間將參加「開放國會論壇」，也會拜會國發會、經濟部、科技部等部會，另參訪我國文經建設。

外交部表示，開放國會論壇由立法院、外交部、美國國際民主協會（National Democratic Institute, NDI）與台灣亞洲交流基金會（TAEF）共同合辦，論壇主題為「後疫情時代的開放國會—韌性的全球案例及2022年後規劃」（Open Parliament in a Post-COVID Context: Global Examples of Resilience and Planning for 2022 and Beyond），並訂於12月2日至3日以實體與視訊混合方式舉行。

外交部表示，目前開放國會論壇正在緊鑼密鼓籌備中，外交部會適時對外發布新聞稿說明。開放國會與開放政府是全球趨勢，作為全球民主社群的負責任成員，台灣不會缺席。我方樂見在台灣舉辦開放國會論壇，強化與其他民主夥伴的合作。

外交部表示，台灣與歐洲國家近期雙邊整體關係及合作交流程度不斷提升，波海三國國會的友台小組多次以致函及聯署形式，支持台灣深化參與國際事務。我國駐立陶宛台灣代表處也已於今年11月18日掛牌運作。我國政府將持續與波海三國國會等加強合作，共同對抗專制政權的擴張與侵犯，堅定捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。

外交部 疫情 立法院 蔡英文

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