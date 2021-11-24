國民黨團總召爆秘書長級戰爭 曾銘宗表態有意回鍋角逐

立法院會期僅剩1個月餘，國民黨團總召（大黨鞭）預計月底改選，黨前秘書長曾銘宗傳被黨內資深立委勸進角逐。曾受訪時證實，確實將回鍋角逐黨團總召，要承擔起為黨團育才與輔選明年地方九合一選舉重任。

據了解，黨團前總召、黨副秘書長林為洲也有意回鍋角逐，現任總召費鴻泰也傳評估爭取連任。曾銘宗說，總召責任很重，工作壓力大，假設有黨內同仁願意承擔就公平競爭，他對可能競爭者的態度開放，尊重制度與每個人參選意願。

曾銘宗由金管會主委轉任國民黨不分區立委，是黨主席朱立倫前次（2015年）任主席時提名。此次主席選舉前，曾銘宗也是朱到立院黨團爭取支持的推手，選後又獲邀出任全代會會議主持人之一，若回鍋將有助黨中央與黨團進一步銜接。

曾銘宗受訪表示，本來沒有思考要再回任黨團總召，鼓勵有意願的人就去參選，但因為幾個有做過政策會執行長、黨團總召等大黨鞭工作的資深立委，認為應大家輪流承擔責任，經長考才決定再出來爭取承擔機會。

曾銘宗說，國民黨現在在野，立法院角色相對重要，他第九屆立委時曾身兼黨秘書長、黨團總召與書記長，若能回鍋再任黨團總召，將在過去歷任總召努力打下的基礎上，打出黨團士氣，提升國民黨的支持度與能見度。

曾銘宗也提到，若他回任黨團總召，將致力於為黨團育才與配合黨中央輔選明年地方九合一選舉兩項重任。

曾銘宗表示，他這任做完後就任滿兩任不分區立委，他又沒有規畫選舉，所以之後大概不會再任立委，若回任總召會讓其他立委，特別是有選舉壓力的區域立委盡量發揮、曝光，除非有必要，自己不會走在太前面。

此外，曾銘宗說，2022地方九合一選舉將屆，若回任總召，他將以輔選過2020大選的經驗，協助黨推動輔選工作。曾表示，黨團是策略性位置，未來只要黨提名候選人需要協助，他就會盡量配合火力支援協助，提升候選人與黨能見度。