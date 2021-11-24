遠東集團因受他牽連被中國大陸罰款？蘇貞昌聽聞未回應

遠東集團在中國大陸投資化纖紡織、水泥企業因環保、土地利用等方面違法違規，遭罰款及追繳稅款，由於遠東集團長期在選舉時捐贈藍綠政治人物大額政治獻金，包括行政院長蘇貞昌等人，蘇貞昌今出席「想食·饗食-臺灣飲食檔案特展」開幕典禮被問及此議題，蘇貞昌並未回應，快步進入會場。

中國大陸國台辦日前將行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等列入「台獨頑固分子」清單。遠東集團此次被裁罰人民幣3650萬元（約為台幣1.6億元）及追稅，大陸國台辦指出，絕不允許支持「台獨」的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。

被問及遠東集團此次被裁罰，是否因為自身關係被波及，蘇貞昌則是快步走入會場，並未回應。