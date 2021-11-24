快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

陳時中餐會場地 政風調查：正當餐廳沒女陪侍

中央社 / 台北24日電
衛福部長陳時中。聯合報系記者沈能元／攝影
衛福部長陳時中。聯合報系記者沈能元／攝影

網路流傳衛福部陳時中餐會嗨唱影片並遭疑為女陪侍場所。立委鄭麗文今天質疑違反公務員廉政倫理規範，廉政署長鄭銘謙回應說，經政風人調查，現場是沒女陪侍的正當義式餐廳。

網路流傳衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中餐會嗨唱影片，餐會活動主辦人義守大學教授劉鴻陞日前受訪還原當天狀況，替陳時中抱不平；劉鴻陞說，地點在台北一家義式餐廳，且在場女性是商界人士。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部及所屬機關首長出席，立法委員鄭麗文就此事質詢時提及，席間疑有女陪侍、涉及貪污舞弊的醫師與醫材業者，是否違反公務員廉政倫理規範，目前政風人調查狀況。

廉政署長鄭銘謙回應指出，衛福部政風人員已進行調查了解，陳時中當天是應劉鴻陞邀約到此餐廳吃飯，此場所是一間義式餐廳，公眾得以出入，並無女陪侍。

鄭銘謙指出，陳時中不認識醫材業者，劉鴻陞與衛福部也沒有任何採購案或承攬研究報告，廉政署尊重衛福部的認定。若有涉及司法案件，廉政署則可自行立案偵辦。

鄭麗文質疑，衛福部的政風人員直屬衛福部跟廉政署，廉政署只能辦司法案件，行政部分則由衛福部負責，政風人員怎麼敢查自己的長官、也就是部長有無行政違失？這個制度恐讓政風成為東廠，不敢查大老虎，只敢查小蒼蠅，廢掉好了。

衛福部 陳時中 鄭麗文

延伸閱讀

陳時中說沒有女人陪就沒有 鄭麗文：廉政署可以廢了

影／萊劑比喻保健食品？陳時中：還是要問一下主委

陳時中要高端族自己注意 江啟臣：蔡英文要勞工自強翻版

狂搶！第15期BNT疫苗剩不到10萬劑 陳時中解釋是這原因

相關新聞

遠東集團因受他牽連被中國大陸罰款？蘇貞昌聽聞未回應

遠東集團在中國大陸投資化纖紡織、水泥企業因環保、土地利用等方面違法違規，遭罰款及追繳稅款，由於遠東集團長期在選舉時捐贈藍...

陳時中餐會場地 政風調查：正當餐廳沒女陪侍

網路流傳衛福部長陳時中餐會嗨唱影片並遭疑為女陪侍場所。立委鄭麗文今天質疑違反公務員廉政倫理規範，廉政署長鄭銘謙回應說，經...

【走私動物破口／下】從蜜蜂到白鯨都可載 飛機空運動物有「絕不可違反鐵律」

活體動物航空運輸是一個複雜、高度接觸的過程，涉及從托運人到貨運代理再到航空公司工作人員（包括處理人員）的每一個人，不恰當的容器使用或誤解承運人或政府法規可能會導致災難性後果。國籍航空華航、長榮都有非常豐富的活體動物運送經驗，小到蜜蜂、大到白鯨等等，在航行千萬里的飛行途中必須確保這些活體動物們的安全、穩定，在檢疫申報、包裝形式、符合進出口國的規範上，缺一不可。...

國慶影片誤植瑞士山區 立委凍刪外交部200萬元預算

外交部今年的國慶短片中，將玉山畫面誤植為瑞士山區。立法院外交國防委員會今天審查外交部111年度主管預算，針對如此疏失，減...

民團控社子島環評報告造假？柯文哲：指控太嚴重了吧！

台北市長柯文哲推動社子島開發，將行區段徵收，不過社子島自救會等今天召開記者會，指控社子島緊鄰關渡重要濕地，北市府與委辦撰...

把萊劑比作保健食品 「豬農之子」陳吉仲等著被人民唾棄

農委會主委陳吉仲說，豬吃萊劑，就「好比」人吃保健食品。這個政府為了拚公投，黑的可以說成白的，是可忍，孰不可忍。 眼見失言風波擴大，陳吉仲先是在臉書還原受訪過程自清說，萊克多巴胺就是一個很簡單的產品，比如說豬要你養讓它長大，最後提供給我們當豬肉吃的時候，除了給它吃飼料，像是玉米、黃豆混合以外，要添加一些添加物，就好比人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健品。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。