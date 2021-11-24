民團控社子島環評報告造假？柯文哲：指控太嚴重了吧！

台北市長柯文哲推動社子島開發，將行區段徵收，不過社子島自救會等今天召開記者會，指控社子島緊鄰關渡重要濕地，北市府與委辦撰寫環評報告的亞新工程顧問為了規避濕地保育，以非重要濕地範圍的3筆土地，頂替4773多筆土地查詢濕地保育，痛訴環評報告造假、登載不實。對此，台北市長柯文哲說，「這要查證清楚，不要懷疑公務員造假，我不太喜歡動不動就說別人造假，指控北市府造假？太嚴重了吧！」

對於社子島自救會、環境權保障基金會、議員黃郁芬等人今天指控，社子島的開發單位、顧問公司沒依照營建署規定完成環評，甚至報告恐造假，登載不實，柯文哲今天出席智慧政府市民E同行記者會受訪表示，像這種就是查證清楚，不要懷疑公務員造假，要說哪個地方做不好都可以討論。

柯也說，「你放心好了，土地開發總隊涉及社子島業務的，該補資料的，都會補上去，相信地政局應該也會發新聞稿」，「我不太喜歡動不動就說別人造假，你是指控北市府造假？太嚴重了吧！」