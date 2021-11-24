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陳時中說沒有女人陪就沒有 鄭麗文：廉政署可以廢了

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
廉政署長鄭銘謙。記者王聖藜／翻攝網路
廉政署長鄭銘謙。記者王聖藜／翻攝網路

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中在「有女子在場」的餐廳與人聚會引發爭議，立委鄭麗文今天質詢廉政署署長鄭銘謙有無政風調查，鄭銘謙稱部長說餐廳沒有女子陪侍，鄭麗文不滿答案，直嗆廉政署可以廢了。

立法院司法及法制委員會今天審查司法預算，鄭麗文追蹤陳時中無罩與女子餐敘事件的行政調查進度如何。

鄭銘謙說，對陳時中被PO網的影片，政風人員有去了解，該場合是義式餐廳、是公眾可出入的場所，且陳時中說當天沒有女子陪侍，也不認識現賓客。

鄭銘謙還說，餐會是一名劉姓教授所邀約，經過了解，劉教授與衛福部沒有採購合約關係、沒有接受委任調查研究關係，沒有相關業務承攬關係。

鄭麗文說，餐會現場有藥商、醫事從業人員，陳時中說不認識，「認不認識有什麼關係嗎？」，如果陳時中說不認識就沒事，廉政規範其實可以丟掉；她說，公務員餐敘說不認識在場者就不必調查，「廉政署是不是會少掉好多業務？」、「廉政規範也可以丟到垃圾桶了！」

鄭麗文說，廉政署只敢講尊重衛福部的認定，衛福部下面的政風處要查長官，比登天還難，陳時中接不接受調查、配不配合調查？廉政署長應有署長的角色。

鄭麗文說，去年彰化縣衛生局新冠防疫對縣民作抗體，政風人員介入查察，專查不聽話的人，卻對陳時中輕放，「難道廉政署也成為東廠嗎？」；如果政風制度是不敢打老虎、只敢拍蒼蠅，「廉政署乾脆廢掉好了」。

鄭麗文說，廉政署不該幫陳時中擦脂抹粉，如果陳時中過關，「法務部長和通緝犯吃飯可不可以也說不認識通緝犯？」；她說，陳時中的餐敘影片影響的是人民觀感、廉政風氣、道德規範，衛福部政風處不應當不肖部長的幫凶。

本月10日網路瘋傳「有女子在場」的陳時中聚會影片，片中，陳唱歌、喝酒，有網友質疑他違反防疫規定，陳時中解釋聚餐時間為2020年6月15日，聚會時應邀唱了2首歌就離開，網民不斷熱議。

立法委員鄭麗文。記者王聖藜／翻攝網路
立法委員鄭麗文。記者王聖藜／翻攝網路

陳時中 鄭麗文 衛福部

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