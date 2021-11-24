影／怠忽職守或爭眼說瞎話？綠委高喊「反對核四重啟」

民進黨立委賴品妤、江永昌、羅致政、范雲、林淑芬、蘇巧慧、張宏陸、洪申翰等人上午一同召開記者會，高呼口號「反對核四重啟」。

立委賴品妤表示，針對核四自1999年取得建廠許可到2014年封存，歷經15年，各種工程、設計及系統上的問題遲遲無法通過原能會的安全審查，馬前總統也因安全疑慮問題而在任内封存核四，現在卻出來表示核四安全沒有問題，顯得相當荒謬。