影／怠忽職守或爭眼說瞎話？綠委高喊「反對核四重啟」
民進黨立委賴品妤、江永昌、羅致政、范雲、林淑芬、蘇巧慧、張宏陸、洪申翰等人上午一同召開記者會，高呼口號「反對核四重啟」。
立委賴品妤表示，針對核四自1999年取得建廠許可到2014年封存，歷經15年，各種工程、設計及系統上的問題遲遲無法通過原能會的安全審查，馬前總統也因安全疑慮問題而在任内封存核四，現在卻出來表示核四安全沒有問題，顯得相當荒謬。
立委羅致政則提到，103年封存之後，依據台電的封存計畫可以了解，封存就是不施工、維持現有狀態。既然104年提出的請求中都還提到核四的設計設備有問題，就不可能在封存的期間有所改善，因此核四就是維持著原來的未完工、不安全的狀態！
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