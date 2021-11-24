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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

1218四大公投大補帖！ 正反立場爭點、民調數據一次看

國民黨慶127歲 推出國父熱炒杯、民主護手霜

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨推出黨慶小物。記者劉宛琳／攝影
國民黨推出黨慶小物。記者劉宛琳／攝影

國民黨為慶祝127年黨慶，推出3樣黨慶小物，包括「黨徽香氛扣」、「國父熱炒杯」，以及「民主護手霜」，希望吸引更多人願意加入國民黨，共同監督執政黨、推動公投保民主。

國民黨文傳會副主委林家興表示，今年黨慶主題為「Team ROC」，除了表達「中華民國派」的意涵，更融入「海上燈塔」的小巧思，表達台灣作為全球華人嚮往的民主燈塔意涵。

國民黨婦女部主任林麗蟬表示，近日天氣轉涼，國民黨配合黨慶時節推出「民主護手霜」，要守護每一雙因防疫而努力付出的雙手！時也象徵國民黨會用護手霜一起守護大家，請大家也一起「手（守）護台灣」、「手（守）護民主」。

國民黨發言人、議員江怡臻指出，這1年來台灣人保持戴口罩的好習慣，才守住台灣的疫情。因應時常戴著口罩的需要，希望推出「黨徽香氛扣」搭配精油組合，兼顧實用、舒適與時尚，展現國民黨會陪大家一起度過防疫的難關，繼續保持台灣的防疫好成績。

林家興表示，「國父熱炒杯」上的文字出自國民黨總理孫中山的墨寶，他鼓勵人們團結、對抗專制不公義的強權。而今日的民進黨，鴨霸、獨裁，開放萊豬不跟人民商量、公投不合黨意就修法沒收，1218的公投就是要站出來反對獨裁鴨霸民進黨的運動。杯上的國父墨寶「同志仍須努力」，是鼓勵大家要為抵抗不公義繼續努力，而背面的「乾杯」同樣出自國父手跡，除了活化黨史史料做文創贈用，更象徵黨員回娘家「一起乾杯，然後共同打拼」。

而為慶祝創黨127周年，國民黨特別準備20份黨慶小物（1組3項）紀念品供抽獎，包含上述的「黨徽香氛扣」、「國父熱炒杯」，以及「民主護手霜」。詳細抽獎辦法，後續詳見「中國國民黨KMT」臉書粉專公告。

國民黨 公投 民進黨

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