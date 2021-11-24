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外交部放棄慰安婦權益 馬英九：你們是日本外交部嗎

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

對於日前外交部在預算案中，逕自刪除為「慰安婦」爭取權益字樣，前總統馬英九辦公室今日痛批，外交部對日本卑躬屈膝，根本是對台灣慰安婦的二度傷害。二戰時日本人對慰安婦殘暴不仁，亞洲各國都積極為自己的阿嬤爭取權益，反觀我國的外交部卻在官方文書中積極放棄權益，究竟是中華民國的外交部，還是日本的外交部？

馬辦指出，過去蔡英文總統曾向過世的阿嬤們承諾，會替她們向日本政府討回公道；但事實上，蔡政府卻是不斷透過各種方式，抹除這段歷史。包括從108課綱中，完全刪除「慰安婦」相關歷史闡述，以及在外交部111年度預算案中，刪除「向日本索償臺籍慰安婦受害人補償費」字樣。

馬辦強調，聯合國人權委員會在1996年的調查報告已經認定，「慰安婦」就是二戰時期日本皇軍的「軍事性奴隸」（military sexual slaves）。這段慘絕人寰的歷史，亞洲有數十萬婦女受害，台灣阿嬷就超過2千人。

馬辦痛批，蔡總統不但沒有向日本政府要求為當年迫害女性的史實道歉，也沒有兌現「接軌國際人權標準」的承諾，更放任外交部在預算案中移除「向日本索償台籍慰安婦受害人補償費」字樣，等同放棄對日爭取受害婦女的權益，不僅藐視歷史、踐踏人權，更是對所有受害者的二度傷害。

日本 慰安婦 外交部

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