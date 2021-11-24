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社會安全網變嘴砲 孫大千酸：民進黨不愧是選舉動物

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
社會安全網多年未實現，前立委孫大千酸，民進黨真不愧是選舉的動物，選舉起來生龍活虎，但是治國起來卻有氣無力。圖／取自孫大千臉書
社會安全網多年未實現，前立委孫大千酸，民進黨真不愧是選舉的動物，選舉起來生龍活虎，但是治國起來卻有氣無力。圖／取自孫大千臉書

前立委孫大千在臉書指出，2016年的小燈泡事件後，蔡英文宣示要打造社會安全網，2020年蔡英文連任總統就職演說時再次強調，要用社會安全網接住每一個人。好多年的時間過去了，但是，社會安全網連影子都沒有看到。

孫大千表示，台灣的孩子走在路上可能會被思覺失調的人傷害，台灣人民在搭乘大眾運輸工具時可能會被思覺失調的人隨機傷害，警察在執勤時也可能被思覺失調的人奪去生命。現在就連超商店員都有可能因為提醒顧客要遵守防疫指引而被重傷害甚至殺害。

孫大千說，政府如果有決心要建立社會安全網，就必須要提高社工人員的人數，以及大幅增加社工業務的預算。可惜的是蔡英文只願意花大錢去買軍購，砸大錢去護航高端疫苗。

孫大千感嘆從2016年的小燈泡事件至今，一條又一條無辜生命被奪走的時候，蔡英文在哪裡呢？當台灣社會人心惶惶的時候，蔡英文的社會安全網又在哪裡？

孫大千批評，民進黨真不愧是選舉的動物，選舉起來生龍活虎，但是治國起來卻有氣無力。有這麼多時間動員府院黨高層全國宣講公投四個不同意，卻沒有辦法保障台灣人民免於恐懼的基本自由。民進黨只在乎美國人生氣，難道不在乎台灣人害怕嗎？

孫大千 蔡英文 台灣人

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